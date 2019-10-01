Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DASK’tan yapılan açıklamada “Depreme hazır olmak için operasyonel ve finansal gücümüzü artıracak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sigortalılarımıza verdiğimiz teminat boyutu ile uyumlu olarak, büyük bir deprem karşısında reasürans imkanları sayesinde 20 milyar TL tutarında hasar ödeyebilme kapasitesine sahibiz” denildi. Açıklamada, Zorunlu Deprem Sigortalılık oranı en yüksek iller arasında özellikle deprem geçirmiş bölgelerin yer aldığı belirtilerek “İstanbul’da sigortalılık oranının yüzde 63’e ulaştığı görülüyor” denildi.