Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL

Dijital dönüşüme ayak uydurmak “olsa iyi olur” değil, artık bir zorunluk. Ancak teknolojinin gelişimini takip etmek, doğru adımları atmak işletmeler için hiç de kolay değil. Art arda çıkan ve kısa sürede yenilenen teknolojik trendler işletmeler için “Hangisini uygulamalıyım?” “İşletmeme ne kazandırır?” “Fayda yerine zarar getirir mi?” gibi birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Bunlara adaptasyon zorlukları ve kaynak ihtiyaçları da eklendiğinde işletmeler için tablo daha da zorlayıcı olabiliyor. Bunun yanında değişime karar veren işletmelerin ‘içeride’ karşılaştığı direnç ayrı bir sorun. Yenilenecek kurumsal altyapı, ‘Ben ne olacağım?” sorusunun ilk bariyerini oluşturuyor.

İşletmeler hâlihazırda yürütmek zorunda oldukları operasyonel iş yüklerine ek olarak bu değişim sürecini de yönetmek zorundalar. Bu noktada teknolojinin işlerini nasıl daha kolay hâle getirebileceğini bilen, işinin uzmanı, tecrübeli, global bir iş ortağına ihtiyaç duyuluyor. Bunun için de kendilerini anlayan, teknolojiyi işlerinde en iyi şekilde kullanmalarını sağlayabilecek çözüm ortaklarına; onları geleceğe taşıyacak yeni nesil Gelecek Yatırımı Danışmanlarına ihtiyaçları var. Dünyanın önde gelen kurumsal yazılım firmalarından olan IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk Türk işletmelerinin temel açmazını da şu şekilde yorumluyor: Bize göre dijital dönüşüm bir teknoloji dönüşümü gibi görünse de aslında işletmelerin gelecekte var olmalarını sağlayan ve onlara rekabet avantajı getiren bir iş stratejisidir. Dijitalleşmeyi doğru şekilde gerçekleştirdiğinizde yeni pazarlara açılma ya da yeni alanlarda ürün gamı geliştirme gibi konularda avantaj sağlar; rekabette hep bir adım önde olursunuz. Şu anda bile, geleceğe yatırım yapmayan, dijital dönüşümü önceliklendirmeyen şirketlerin rekabette zorlandığını görüyoruz, bu çok yakında daha da dikkat çekici olacak.

Şirketlerdeki asıl meselenin sorunlar değil sorunların kalitesi olduğunu belirten Öztürk, ‘Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi’ni örnek göstererek şirketlerin de problemlerinin bu hiyerarşideki gibi olduğunu, temel operasyonlar düzeyinde yani Maslow üçgenin en altında yer alan ihtiyaç ve sorunlar giderilmeden üçgenin tepesinde yer alan stratejik yatırımlardan bahsedilemeyeceğine dikkat çekti. Öztürk “Başarılı çok uluslu şirketleri konvansiyonel şirketlerden ayıran önemli hususlardan biri bu şirketlerin temel operasyonel problemlerini çözmüş, artık diğer ihtiyaçlar ve ince detaylar için çalışmaya başlamış olmasıdır” dedi.

İyi bir altyapı üst lige çıkarır

Dijital dönüşüm koşusunda IFS çözümleri hakkında da bilgi veren Öztürk “Kırk ülkedeyiz, beş yıldır da Türkiye’de büyüyoruz. On kişi ile çıktığımız bu zorlu yolda bugün 100’e yakın çalışana ulaştık. Biz IFS Türkiye olarak sadece bir ürün, bir yazılım sunmuyoruz. IFS’i ayıran özelliklerden biri olarak, dünya çapında tüm endüstrilerden binlerce müşteriden elde edilmiş iş tecrübelerini ve bunların sonucunda oluşmuş iş akışlarını firmaların ihtiyacına göre özelleştirerek, ortalama tecrübesi 10 yılın üzerinde olan gelecek yatırım danışmanlarımızla sunuyoruz. Yeni nesil kurumsal kaynak planlama yazılımımız IFS Applications, uçtan uca kesintisiz olarak yönetilebilen dijital altyapı sağlaması, kullanım alanına göre kolaylıkla değişiklik yapılabilmesi, modüler yapısı ve adaptasyon yeteneği ile şirketlere önemli avantajlar sağlıyor” diye konuştu.

İSTANBUL'DA BULUŞACAK

IFS Türkiye, Türkiye’nin geleceğe yatırım yapan markalarının sayısının artarak küresel iş camialarında daha fazla söz sahibi olmalarını sağlamak misyonu ile uluslararası ve ulusal iş insanlarını bir araya getirmeyi hedeflediği bir tecrübe paylaşım platformunu hayata geçiriyor. IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk “Bu platform aracılığı ile vizyoner iş insanlarını birleştirirken, dijital çağda sürekli değişen ve adaptasyonu şart olan teknolojilerin şirketleri hem dünya sahnesine hem de geleceğe nasıl taşıyacağı konusunda ilham verebilmek ve bu sayede vizyon genişletmelerine de destek olmak temel amacımız olacak” diye konuştu. Platformun ilk buluşması kasım ayında İstanbul’da “IFS Gelecek Yatırımcıları Zirvesi 2019” ile gerçekleşecek.