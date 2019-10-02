Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KOBİ’leri depolama, paketleme ve kargolama zahmetinden kurtaran Amazon Lojistik Türk alıcı ve satıcı için güvenilir ve kolay e-Ticaret’in yolunu açıyor. Ürünün paketlenmesi, kargo aracılığıyla müşteriye teslim edilmesi, satış sonrası destek ve iade gibi süreçlerin tamamını satıcı adına yöneten Amazon, satıcılara envanterlerini ve toplam satışlarını takip etme kolaylığı da sunuyor. Zaman ve para tasarrufu sağlayan bu hizmetle işletmeler bireysel nakliye masrafından ve ürünleri ayrı ayrı paketleme zahmetinden kurtuluyor. Ayrıca İstanbul içerisinde aynı gün teslimat hizmeti sunduklarını belirten Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott “Dijital ekonomide işletmenin büyüklüğünün hiçbir önemi olmadığını düşünüyoruz. Amazon olarak küçük ya da büyük her işletmenin gelişimine destek oluyoruz, Amazon Lojistik de bunun çok iyi bir örneği. Amazon.com.tr müşterileri, hızlı teslimat ve Amazon’un dünya standartlarında sunduğu müşteri hizmetinin rahatlığıyla gittikçe büyüyen eşsiz ürün yelpazesine erişebilecek” dedi.