Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketicilerin kimyasal koruyuculardan uzaklaşarak farklı arayışlara yöneldiğini gören Arkim firması AR-GE çalışmaları sonucunda yumurta kabuğundan koruyucu üretmeyi başardı. Prof. Dr. Muzaffer Yaşar ve Kimya Yüksek Mühendisi Elif Güngör Reis tarafından kurulan firma TÜNOVA TTO’nun patent ve ticarileştirme desteğiyle bugün Singapur, Endonezya, Malezya, Tayland, Myanmar ve Vietnam’a ihracat yapıyor. Koruyucunun gıda maddelerini iki yıl boyunca hiç bozulmadan koruduğunu belirten Elif Güngör Reis, “Asya Pasifik’te elde ettiğimiz başarı diğer ülkeler için de bir örnek teşkil ederek bizi dünya genelinde bir marka hâline getirecek. 2020 yılında 250 bin dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi.