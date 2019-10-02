Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

MİLANO

Milyon dolarlık transferler, yüz milyonlarca seyirci, teknik direktörler, fizyoterapist, diyetisyen, kamplar, elemeler, hatta şikesi bile var. Futboldan değil e-Spor’dan bahsediyoruz. Milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan sektör bugün futbolun tahtını sallıyor. Uluslararası dev mücadelelere sahne olan e-Spor karşılaşmaları dünyada 450 milyonluk bir kitleye hitap ediyor. Ben de İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen PUBG Mobile finalinde e-spor karşılaşmasına yakından tanıklık ettim. Vodafone ve ESL iş birliğiyle düzenlenen dünyanın ilk 5G mobil e-Spor turnuvası PUBG Mobile turnuvasında Türk takımı Futbolist 40 bin avroluk büyük ödülün sahibi olurken, diğer Türk takımı İstanbul Wild Cats ise beşinci sırada tamamladı. Karşılaşmayı 70 binden fazla Türk de Vodafone FreeZone YouTube kanalından canlı izledi.

OYUNCU İHRAÇ EDİYORUZ

Etkinlikte görüşme imkanı bulduğumuz Futbolist Takımı Menajeri Berke Mol’un verdiği bilgiler açıkçası beni çok şaşırttı. Final maçı için 15 gün boyunca aralıksız çalıştıklarını dile getiren Mol “Ailemizden tamamen uzakta günde 10 saate kadar çalıştık. Fizyoterapistimiz ve diyetisyenimiz var. Yediğimiz içtiğimiz kontrol altında. Bu da bize başarıyı getiriyor” dedi. e-Spor’daki oyunu transferlerine de değinen Mol, artık Türk oyuncu ihraç ettiklerini söyledi. Mol “İyi imkânlar sunulunca Türk oyuncular Asya ve Avrupa’nın gerisinde değil. Transferler de oluyor. Ömer Develi yakın dönemde ABD’nin en büyük takımlarından birine transfer oldu. Yurt dışından da Türkiye’ye gelen oyuncular var” diye konuştu. Mol, turnuvada ilk defa Vodafone 5G’yi test ettiklerini de vurgulayarak “Online oyun oynarken ping denilen gecikmeler oyunun kaderini değiştiriyor. Mermilerimiz geç gidebiliyor. Milano’da inanılmaz hızlı oynadık. Umarım yakın zamanda ülkemizde 5G hızını görebiliriz. Türkiye’de 60-100 ping süresinde oyunu oynarken burada 20 ping ile oynadık. Bu çok şeyi değiştiriyor” ifadelerini kullandı.

24 YAŞINDA EMEKLİ OLUYORLAR

Mol’a göre e-Spor’un dezavantajları da. Gençler oyunlarla daha küçük yaşlarda başlıyor ve okullarını terk etmek mecburiyetinde kalıyorlar. “Okul ve oyun, ikisi bir arada çok zor” diyen Mol, kimisinin de ikisini bir arada sürdürmeye çalıştığını söylüyor. Mol’un verdiği bilgilere göre yedi yaşından itibaren e-Spor oyun lisansı alması mümkün. Ancak oyuncular küçük yaşta başladıkları meslekte 23-24 yaşlarına geldiklerinde emekliye ayrılıyorlar. Emekli oyuncuların işsiz kalmadığını belirten Mol “Bu oyuncular zaten binlerce takipçiye ulaşıyorlar. Emekli olduklarında da Twitch ve YouTube gibi platformlarda canlı yayın yapıyorlar. Menajerlik ve koçluk yapanlar da var. Yani para kazanmaya devam ediyorlar” diyor.

Futbolda şike olur da e-Spor’da olmaz mı? Mol, kendilerinin de katıldığı bir turnuvada şike yapıldığını, takımın diskalifiye edildiğini söylüyor. Nasıl şike yapıldığını ise şöyle anlatıyor: Silahın namlusunu rakibe kilitleyen ya da haritada kimin nerede olduğunu gösteren korsan yazılımlar var. Bunu engellemek için özel kodlar kullanılıyor. Takımlar maç öncesinde de kendi arasında anlaşabiliyor. Maç sırasında oyun görüntüsü kayıt altına alınıyor. Oyuncuların birbiriyle chat yapmaması için sürekli fotoğraf çekiliyor.

SEYİRCİDE NBA’İ GEÇTİ

İstanbul Wild Cats’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ergin de sektörün geldiği noktaya dikkat çekiyor. e-Spor’un beş sene zarfında futbolu geçeceğini ifade eden Ergin şu bilgileri verdi: Bir kere e-Spor’a gönlünü kaptıran diğer sporlara yönelemiyor. Çünkü e-Spor çok hareketli ve hızlı. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde futbolu da geçecek. Şu an ABD’de bütün spor dallarını geçti. NBA, hokey dahil. 450 milyon seyirci var. 2020’de 700 milyona ulaşması bekleniyor. Sektör geçen yıl bir milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Türkiye’de de hızla büyüyor. Ülkemizde şu anda beş ligi ve 20 takım bulunuyor. Transfer piyasası astronomik rakamlara ulaştı. Türkiye’de yıllık 80 bin lira ile 300 bin dolar arasında değişiyor. Uluslararası alanda ise üç milyon dolara kadar anlaşmalara imza atılıyor.

30 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, hem dünyada hem de Türkiye’de e-Spor’daki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olduklarını belirterek, şunları söyledi: e-Spor pazarına üç sene evvel FreeZone ile girdik. 2017’de Bahçeşehir SuperMassive eSports’un iş ortağı, 2018’de ise League of Legends Şampiyonluk Ligi’nin isim sponsoru olduk. Üç senede 13 milyon TL’lik yatırım yaptık. 2022 yılı sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL’ye ulaşmasını planlıyoruz. Grubumuzun ESL iş birliğiyle düzenlediği ‘Vodafone 5G ESL Mobile Open’ mobil espor turnuvası da Vodafone’un 5G potansiyelini milyonlarca oyunsevere göstermek açısından önem taşıyan bir etkinlik oldu.