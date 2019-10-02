Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurumsal projelere A’dan Z’ye teknolojik çözüm sunmak ve ihtiyaçlara cevap vermek için çalışan Vestel Proje Ortağım, 2-5 Ekim tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen ISK-SODEX İstanbul 2019’da iklimlendirme sektörünün önemli temsilcileri ve katılımcılarla buluşuyor. Yapılan bilgilendirmede; tüm kurumsal ve bireysel projelerin en yüksek teknolojiye ulaşması için çözümler geliştiren Vestel Proje Ortağım fuardaki standında tasarım, verimlilik ve performans kriterleriyle ön plana çıkan VRF iklimlendirme ürünlerinin yanı sıra, projelerde tamamlayıcı olarak konumlandırılan LED aydınlatma ve dijital ekran çözümlerini de sergiliyor.

Vestel’in yeni çıkaracağı A++ enerji sınıfı, yüksek verimliliği ve şık tasarımıyla dikkat çeken yerli üretim multi inverter klimalar ve Vestel VRF ailesinin yeni üyesi V6 serisi dış üniteler, fuarda sergilenen ürünler arasında ön plana çıkıyor.