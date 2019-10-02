Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademik Personel alacak. Öğretim görevlisi alımı sürüyor. Peki başvuru şartları neler, hangi bölüme alınacak? İşte Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı detayları... Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların Üniversite Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

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