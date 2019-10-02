Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademik Personel alacak. Öğretim görevlisi alımı sürüyor. Peki başvuru şartları neler, hangi bölüme alınacak? İşte Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı detayları... Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların Üniversite Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademik Personel alacak | Öğretim Görevlisi Alımı, Başvuru şartları
02.10.2019 - 21:35 | Son Güncelleme: 02.10.2019 - 21:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademik Personel alacak. Öğretim görevlisi alımı sürüyor. Peki başvuru şartları neler, hangi bölüme alınacak? İşte Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı detayları
Etiketler : Öğretim görevlisi alımı,Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademik Personeli,
653931 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/653931.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER