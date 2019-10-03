Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

QNB Finansbank, KOBİ’leri dijital dönüşüme hazırlamak üzere Dijital Köprü Projesi’ni hayata geçirdi. Önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya girecek proje kapsamında KOBİ’ler e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye ve e-Defter hizmetlerinden oluşan e-Dönüşüm Paketi’nden ücretsiz olarak yararlanacak. Bunun için KOBİ’lerin tek yapması gereken ise bir hesap açtırmak. Proje kapsamında KOBİ’lerin en az bir milyar liralık yükten kurtulacağını belirten QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu “Bir KOBİ e-Dönüşüm için yıllık ortalama 20 bin lira harcama yapıyor. Oysa biz e-Dönüşüm Paketi’ni hiçbir şart aramadan 2022 yılına kadar ücretsiz olarak sunacağız. KOBİ’ler ilk etapta e-Fatura, e-Defter ve e-İrsaliye’de her yıl toplam 100.000 adet işlem hakkının yanı sıra e-Defter için de 1 GB kullanım hakkını hiçbir koşul olmadan ücretsiz kullanabilecekler. Bunu yaparak KOBİ’lerin dijital dönüşüm maliyetinin 1 milyar liranın üstünde bir kısmını üstleniyoruz” dedi.

Gelir İdaresi Başkanlığının yayımladığı taslak tebliğe göre bütün e-Fatura mükelleflerinin Ocak 2020’ye kadar zorunlu olarak e-Arşiv’e geçeceğini ifade eden Güzeloğlu “Mükellefler e-Defter ile tarafında da yeni düzenlemelerle karşılaşacak. Bu tebliğ, sene sonu e-Dönüşüm’e yeni geçecek olan 20 bin firmayı da dahil ettiğimizde toplamda 130 binin üzerinde KOBİ’nin hayatını değiştirecek. Biz de e-Dönüşüm Paketi’yle bu yeni döneme hazırız” diye konuştu. Ayrıca 2020 yılı içerisinde beklenen bir başka tebliğ değişikliğiyle 5 milyon lira üzerinde ciro yapan KOBİ’lerin e-Fatura’ya geçeceğini dile getiren Güzeloğlu şunları kaydetti: e-Fatura mecburiyeti şu an 10 milyon liranın üzerinde ciro yapan firmalar için geçerli. Yeni tebliğler ile toplamda 250 bine yakın KOBİ’nin dijital bir dönüşümden geçmesi gerekecek. KOBİ’lerin bu desteğimize teveccüh göstereceğine inanıyor, bu doğrultuda 2021 yılı itibarıyla 100 bin adet KOBİ ile dijital köprü aracılığı ile çalışmayı hedefliyoruz.