Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyaretçiler, dünyanın en akıllı moda mağazasında robot satış danışmanları, akıllı aynalar ve sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde diledikleri kıyafeti anında satın alabilecek. Kasaların bulunmadığı akıllı mağazada ödemeler ise otomatik check-out veya kiosk’lardan üzerinden yapılıyor. Ayrıca müşteriler satın aldıkları ürünleri kargo ücreti ödemeden ve taşıma zahmetine katlanmadan bir gün içerisinde diledikleri adresten teslim alabilecek.

Dijital nesillerin tercihlerine uygun online ve offline kanalların birbirine entegre olduğu bir alışveriş deneyimi yaşatmayı amaçladıklarını kaydeden DeFacto CEO’su İhsan Ateş “Akıllı mağazamızda moda, tarz ve kalıp konularında ekstra kişiselleştirilmiş bir hizmet veriyoruz. Türkiye’de geliştirdiğimiz DeFacto Akıllı Mağaza konseptiyle dünya genelinde mağazalar açmak istiyoruz” diye konuştu.