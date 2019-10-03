Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temmer Marble Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, tasarım odaklı bu fuarın tüm sektörün buluşma noktası olduğunu belirterek Türkiye’nin de fiyata dayalı rekabetten artık tasarım odaklı bir yapıya dönmesi gerektiğini söyledi. Dünyanın mermer rezervinin yüzde 35’inin Türkiye’de olduğunu ve yıllık 2 milyar dolar ihracat yapıldığını ifade eden Çetinkaya “Biz de blok, levha ve ebatlı olarak satışa sunduğumuz ürünlerimizin yüzde 80’ini, Kuzey Amerika, Avrupa, Uzakdoğu, Ortadoğu, Orta Asya gibi dünyanın farklı bölgelerindeki yaklaşık 40 ülkeye ihraç ediyoruz. AR-GE çalışmalarına büyük önem vererek, bugün ürettiğimiz blok, levha ve ebatlı mermerin çeşidinin ve işlemesinin artmasını sağlamak ve yeni rezervleri keşfetmek için yoğun bir emek harcıyoruz” dedi.

Kuruldukları dönemde kendi ocaklarından çıkardıkları iki-üç çeşit taşı işlediklerini fakat sonrasında dünyada trendlerin değiştiğini anlatan Çetinkaya, şöyle devam etti: Bugün portföyümüzde 150 farklı taş var. Kendi ocağımızdan çıkan taşların dışında Türkiye’den çeşitli ocaklardan ve dünyadan da taşlar getiriyoruz. Şu anda İspanya, İtalya, Yunanistan ve Çin’den blok getiriyoruz. Kendi fabrikamızda işliyoruz ve re-export yapıyoruz. Bu da bize çok ciddi avantaj sağlıyor. Zaten şu anda İtalya’daki İtalyan üreticiler de aynısını yapıyor.

Türkiye’deki toplam doğal taş ihracatının yüzde 52’sinin Çin ve Amerika’ya yapıldığını kaydeden Çetinkaya, Temmer olarak kendilerinin de en önemli iki pazarının bu ülkeler olduğunu söyledi. Çetinkaya “Fakat orada sadece çok taş çeşitliliği olması yetmiyor. Taşların yüksek kalitede işlenmesi ve aynı zamanda da bunlar için projeleri okuyabilecek mimari kadronun oluşması gerekiyor. Böylece İtalyan rakiplerle rekabet edebilecek yapıya kavuştuk” diye konuştu.

Çin’deki kaybı ABD telafi edecek

Suudi Arabistan, Vietnam, Fransa, Hindistan ve Irak gibi pazarların kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Çetinkaya, son dönemde ABD pazarına ayrı bir ilgi gösterdiklerini vurguladı. Çin’deki inşaat piyasasının yavaşlamasından dolayı ihracatın da yavaşladığını belirten Çetinkaya “Dolayısıyla biz de Çin’de ciro kaybı yaşadık. Bunu telafi edebilmek için nisan ayında Amerika’ya bir showroom açtık. Atlanta’da bir vücut boyama sanatçısı ile iş birliği yaptık, iki modelin vücudunu mermer desenine boyadık. Bu etkinlik büyük ilgi gördü. Planımız global olup lokal hareket etmek şeklinde” diye konuştu.