Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, son 5 yılda İzmir’de gayrimenkul yatırımı yapanların yüksek gelir elde ettiğini belirterek, “İzmir, hem ekonomik büyüme hem de gayrimenkul sektörü açısından önemli bir ivme yakaladı. Aslında bu durumun sekiz-on yıllık bir geçmişi var. Fakat aynı dönemde genellikle İstanbul ön planda olduğu için İzmir yeterince dikkati çekmedi. Oysa şehirde istikrarlı bir büyüme söz konusu. Buna rağmen kent fiyat avantajını koruyor. Metrekare fiyatı olarak hâlen İstanbul’un gerisinde. Özellikle yeni açılan İstanbul-İzmir Otoyolu’nun sağladığı ulaşım avantajı, yapımı devam eden İstanbul-Çanakkale-İzmir Otoyolu ve Çanakkale Boğaz Geçişi Projesi’nin yakın zamanda sağlayacağı imkânlar ile kente olan ilgi artarak sürecek. Kente beyaz yakalıların ilgisi de bir hayli yoğun. Son dönemde operasyonlarını İzmir’e taşıyan uluslararası şirketlerin sayısı da hızla artıyor. Giderek daha fazla insan hem yaşamak hem çalışmak için İzmir’i tercih ediyor. Biz, İzmir’de yatırım yapmayı planlayanlara geç kalmadan harekete geçmelerini tavsiye ediyoruz.”

Sancak, İzmir’de 6 milyar liralık yatırım değerine sahip projelere imza attıklarını belirterek “Çeşme projelerimizle birlikte 5 ayrı projemizde anahtar teslimi yaptık. Folkart Incity’de ise kasım ayı sonunda teslimlere başlıyoruz. Folkart Life Bornova’da %107’lik bir artış söz konusu” dedi.