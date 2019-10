Türkiye Gazetesi

B2B görüşmelerine New York merkezli markaların yanı sıra distribütörler, ithalatçılar, online ve zincir mağazalar katıldı. Türkiye’nin ayakkabı endüstrisindeki deneyimi ve tasarımdaki çeşitliliğinin Amerikalı satın almacılar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirten İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Türk ayakkabısı gerek kalitesi, gerekse tasarımıyla ABD’nin önde gelen alım ofislerindeki potansiyel alıcıların dikkatini çekti. Ekim ayında Türkiye’ye gelecekler. Türk Ayakkabı Kümesi ve biz inanıyoruz ki, Türk ve Amerikalı ayakkabı firmalarının ‘kesişim kümesinde’ birçok avantajlı unsur var” diye konuştu. Dünyanın en büyük ayakkabı ithalatçısının ABD olduğunu belirten Avdagiç, “Türk ayakkabı ihracatçısı firmalarımız New York’ta büyük adım attı. Şöyle ki 2018 yılı verilerine göre ABD, yüzde 22 pay ile dünyanın en büyük ayakkabı ithalatçısı konumunda. Bir başka deyişle, küresel pazarlarda satılan her beş ayakkabıdan birini ABD’li ayakkabı firmaları satın alıyor. Türk firmaları ise ABD’ye 10,4 milyon dolar değerinde ayakkabı ihraç ediyor. Bunu, uzun olmayan bir süreçte, birkaç misline çıkarmamız mümkün” diye konuştu.