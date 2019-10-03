Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik MANİSA

Türkiye’de otomobil üretmek üzere yatırım yapacağına dair sinyalleri aylar önce veren Volkswagen, sonunda şirket kuruluşunu gerçekleştirdi. Merkezi Almanya’da bulunan Volkswagen, 943,6 milyon lira sermayeli şirketini kurdu. Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde yer alan bilgilere göre yeni şirketin unvanı Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak belirlendi. Aldığımız bilgiye göre, şirket 300 bin adetlik kapasite için yatırım yapacak. Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Volkswagen’in yeni üretim otomobili için Türkiye’ye olumlu bakılıyor. Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarz açıklamalarda bulundular. Manisa’da yapılacak, yöresi bile belli” demişti.

6 milyar lirayı bulacak

Şirket, otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütecek. Şirkete yakın kaynaklar, birçok marka için üretim yapması planlanan tesis için 1 milyar avroyu aşan yatırım yapılacağını belirtiyor. Bu çerçevede şirket, tesiste Doğu Avrupa pazarı için VW Passat ve Skoda Superb benzeri modellerden yılda 300 bin kadar üretecek. Kaynaklara göre inşasının 2020 sonu, üretimin ise 2022 yılında başlaması beklenen tesis Manisa ve çevresinden yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlayacak.

SEKTÖR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KARAR

Otomobil Taşıt ve Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Alper Kanca: Eğer bilgi kesin ise, Volkswagen’in de en sonunda zaman baskısını hissettiğini gösteriyor. Çünkü görüşmelerle çok zaman kaybettiler, bu zamanı telafi etmeliler. Ayrıca bu VW İçinde çok önemli çünkü onların da kapasite ihtiyacı var ve bu kadar kısa sürede böyle bir kapasite yakın başka bir ülkede kurmaları zor.

∂ Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu: Volkswagen gibi köklü sanayi şirketlerinin Türkiye ye yatırıma gelmesi sadece istihdam için değil, aynı zamanda bulunduğu sektörün ekosistemi için çok hayırlı. İnşallah VW grubu yatırım kararını yakın tarihte açıklar. Ülkemize hayırlı olsun.

Dev yatırım teşviki geliyor

Türkiye’ye yeni yabancı yatırımların müjdesini gösteren önemli bir adım atıldı. Hibe desteğinden yararlandırılacak asgari 5 milyar lira sabit yatırım tutarındaki projelerde sözleşme imzalama yetkisi, Mustafa Varank yönetimindeki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, hibe desteğinden yararlandırılacak, asgari 5 milyar lira sabit yatırım tutarında ve komple yeni yatırım niteliğindeki projelerle ilgili olarak, Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu’nda tanımlanan yatırımcılar ile özel hukuka tabi yatırım sözleşmelerini Sanayi Bakanı imzalayacak. Yetki Türkiye’ye yeni yabancı yatırım gelmesi şeklinde değerlendirildi.