Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk ihracatçısı, bu yılı rekorla kapatma hedefi doğrultusunda her ay yeni bir rekor açıklıyor. Yıl sonunda 170 milyar dolar ihracata kilitlenen ihracatçılar eylül ayında, geçtiğimiz yılın eylül ayını da geçti. 15 milyar 220 milyon dolarlık dış satış gerçekleştiren ihracatçılar, böylece cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracatını gerçekleştirdi. Söz konusu rakamların açıklandığı toplantıya katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile birlikte rekorları paylaştı. Konuşmasının başında “Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum” diyen Pekcan, Eximbank kredi faizlerinin dün itibarıyla yüzde 9,61’e çekildiğini duyurdu.

Toplantıda rakamları açıklayan TİM Başkanı Gülle, kısa vadede Yeni Ekonomi Programı’nda belirtilen 2019 ihracat hedefini aşacaklarını belirterek “Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın odak noktasında olan İhracat Ailemiz, her geçen gün büyümeye devam ediyor. İhracat yapan firmaların sayısı ilk defa ithalat yapanları geride bırakmış durumda. Daha çok çalışıp katma değer odaklı üretim bilinci ile 226,6 milyar dolarlık 2023 yılı ihracat hedefimizi rahatlıkla aşacağız” dedi. TİM Başkanı Gülle, eylülde 1392 firmanın ilk defa ihracat ailesine katıldığını söyledi. 175 ülkeye TL ile ihracat yapıldığını, birçok sektörün kendi rekorlarını kırdığını söyleyen Gülle, ekonomiyi sırtlama hedefinde olduklarını dile getirdi.

Lider otomotiv

Eylül ayının lideri, 2,6 milyar dolarlık ihracat ile otomotiv sektörü oldu. Otomotivi, 1,7 milyar dolar ihracat ile kimyevi maddeler ve 1,5 milyar dolar ihracat ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti. İhracatını en çok artıran sektörler ise yüzde 113 artışla 278 milyon dolara ulaşan fındık ve mamulleri, yüzde 34 artışla 164 milyon dolara ulaşan savunma ve havacılık ile yüzde 25 artışla 305 milyon dolara ulaşan çimento cam seramik ve toprak ürünleri oldu.

Yüksek teknoloji payı hızlı artıyor

TİM Başkanı İsmail Gülle, Bakan Pekcan öncülüğünde “İhracat Ana Planı” doğrultusunda TİM ve ihracatçı birlikleri olarak hem hedef pazarlarda yoğunlaşmaya, hem de İhracat Ailesini büyütmeye odaklandıklarını söyledi. Gülle “Özellikle, yüksek teknoloji yoğunluğu anlamında, belirlenen yüzde 5,8’lik pay hedefini, hem rekabetçilik, hem de ülkemizin marka değeri anlamında, en önemli hedeflerimizden birisi olarak kabul etmeliyiz. TİM olarak, ülkemizin 7 bölgesinin tamamında gerçekleştirdiğimiz, projeler, eğitimler ve inovasyon odaklı çalışmalar da, yüksek teknoloji ihracatının payının arttırılmasına verdiğimiz önemin en net göstergesi” diye konuştu.

175 ülkeye TL ile ihracat

Eylül ayında ihracatçılar, ülkemizin bayrağını 213 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1,4 milyar dolar ile Almanya, 1,1 milyar dolar ile Birleşik Krallık ve 882 milyon dolar ile İtalya oldu. Ay boyunca 175 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam bir önceki yılın eylül ayına göre yüzde 10,6 artarak 5 milyar TL oldu. 6 bin 824 firma eylül ayında beyannamelerinde Türk lirasını tercih etti.

İhracatçılar ilk defa önde

TİM Başkanı Gülle “Yıl başından bu yana küresel ticaret savaşları ve ekonomik-politik çatışmaların negatif etkisine rağmen, ihracatımız başarılı seyrini sürdürüyor. İhracat yapan firma sayısı 13 yıldır ilk defa ithalat yapanları geride bıraktı. 2018 yılında 79 bin 773 ithalatçımız varken, ihracatçı sayımız 83 bin 286’e ulaştı. YEP ile çizilen yol haritasının büyüme, istihdam, enflasyon ve cari denge beklentilerine uygun olarak 2020 yılının ilk çeyreği itibarıyla bir değişim sürecini sırtlayacağını öngörüyoruz” dedi.