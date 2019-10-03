Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HUGO BOSS Teksil Sanayi çalışanları, fabrikanın 20'nci yılını düzenlediği bir organizasyonla kutladılar. İzmir Serbest Bölgesi'ndeki HUGO BOSS üretim tesisinde gerçekleştirilen organizasyon yaklaşık 4 bin fabrika çalışanı katıldı.

Üretim tesisinin bir festival alanına dönüştürüldüğü ve ‘Hep Beraber' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte ana sahnede Ege Life ve Çekirdek Kadro grupları şarkılarıyla çalışanları coştururken, bilgi maçı, ve karaoke gibi çeşitli etkinliklerle eğlence tüm gün devam etti.

HUGO BOSS'un en büyük üretim tesisinin 20'nci yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirten HUGO BOSS İzmir Genel Müdürü Joachim Hensch, "Bu özel günü tüm çalışanlarımızla hep beraber kutlamak istedik, bu nedenle bir Pazartesi gününü sadece eğlenmeye ayırdık. Bunu hep beraber sonuna kadar hak ettik. Fabrikamız bu geçen süreçte sektörümüzde dünyada örnek gösterilen bir üretim tesisi haline geldi. Bu başarıda siz çalışanlarımızın katkısı kuşkusuz en önemli etken. Birlikte nice 20 yıllara" dedi.