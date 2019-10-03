Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aytemiz ve CarrefourSA yeni bir kampanyaya imza attı. 1-31 Ekim tarihleri arasında CarefourSA mağazalarından alışveriş yapan müşteriler Türkiye genelindeki Aytemiz Kart anlaşmalı istasyonlardan yapacakları akaryakıt alışverişlerinde kullanabilecekleri hediye yakıt kodu kazanacak.

"Müşterilerimiz market alışverişi yaparken akaryakıt da kazanacaklar"

Aytemiz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak Aytemiz için en önemli konulardan biri. Sürekli olarak dinlediğimiz tüketicilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına karşılık biz de hep daha iyiyi aramak, yeni kampanyalar sunmak için çalışıyoruz. CarrefourSA ile birlikte başlattığımız bu kampanya kapsamında da müşterilerimiz market alışverişi yaparken akaryakıt da kazanacaklar. CarrefourSA'dan 150 TL ve üzerinde alışveriş yapan müşterilerimize hediye edeceğimiz 15 TL değerindeki yakıt kodlarını kullanmak için öncelikle alışveriş fişinin altında basılı olan hediye kodunu, Aytemiz.com.tr web sitesi ya da Aytemiz mobil uygulaması üzerinden Aytemiz Kart'larıyla eşleştirecek. 15 TL değerindeki yakıt puan ilk 100 TL'lik yakıt alımlarından sonra otomatik olarak kartlarına yüklenecek. Yüklenen yakıt puan bir sonraki alışverişlerinde kullanılabilecek" dedi.

CarrefourSA olarak müşterilerine farklı kanallardan ulaşabilmek amacıyla Türkiye'nin önde gelen markalarıyla ortak kampanyaları çok önemsediklerini dile getiren CarrefourSA CRM ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Öner Çelebi; "Ekim ayı itibarıyla Aytemiz akaryakıt kampanyamızı başlatıyoruz. 31 Ekim tarihine kadar devam edecek kampanya ile CarrefourSA Kart sahiplerinin yararlanabileceği fırsatlar sunuyoruz. Yakıt puan hediye edileceği kampanya ile müşterilerimiz bir taraftan market ihtiyaçlarını karşılarken diğer taraftan akaryakıt kazanma imkânı bulacaklar. 590'ın üzerinde bayi sayısıyla ülkemizin en önemli ve ulaşılabilir akaryakıt markalarından Aytemiz ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile müşterilerimize avantajlar sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Yapılan açıklamada söz konusu hediye Aytemiz yakıt puanların son kullanım tarihi 15 Kasım 2019 olduğu belirtildi.