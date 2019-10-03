Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da ‘eğitim atölyesi' çatısı altında ‘Eğitim Müessesleri Müfredat Programı' düzenledi. Düzenlenen program kapsamında ülkede hizmet veren medreselerde hafızlık ve şer-i ilim tahsil edecek olan talebeler için yıllık eğitim planı çıkarıldı ve müfredat dâhilinde uygulanacak yöntem ve usuller belirlendi.

Burkina Faso hükümetini temsilen müfettiş katıldı

32 ülkedeki 63 medrese, 556 hoca ve 6 bin 200 talebe ile İslami eğitim çalışmalarına hummalı şekilde devam eden ve her geçen gün hizmet yelpazesini genişleten İDDEF, Burkina Faso'da da İslami eğitim bekleyen Müslümanlara ulaşmayı sürdürüyor. İDDEF Burkina Faso Temsilcisi Ali Ghaname ve Abdullah Kabore, Summasi karyesindeki Mahmud Efendi Medresesi Müdürü Muhammed Boyna ve Burkina Faso Hükümeti tarafından görevlendirilen müfettiş Sayid Amba'nın konuşmacı olarak katıldığı programda ilk olarak sunum yapıldı.

Ortaokul medresesinin özel müfredatı

Abdullah Kabore, medrese hocalarına ‘Ortaokul talebelerine Kuran-ı Kerim nasıl ezberlettirilebilir?' başlıklı bir sunum yaparak ezberde kullanılabilecek püf noktaları paylaştı ve tavsiyelerde bulundu. Summasi karyesindeki Mahmud Efendi Medresesi Müdürü Muhammed Boyna ise uyguladıkları eğitim programını örnek müfredat projesi olarak anlattı. Sunumun ardından ise Eğitim Atölyesi çatısı altında üç ayrı grup oluşturuldu ve hocalar kendi fikir ve düşüncelerini beyan etti. Burkina Faso Hükümeti tarafından görevlendirilen müfettiş ise hem eğitim programını takip etti hem de medrese müfredatı hakkında bilgilendirmede bulundu. Tüm bu istişareler kapsamında eğitim müfredatı özel ve titiz bir çalışmayla ortaya çıkmış oldu.

İDDEF Burkina Faso Temsilcisi Ali Ghaname, "Üç oturum şeklinde gerçekleşen eğitim müessesleri müfredat programımız elhamdülillah çok verimli ve bereketli geçti. Kur'an-ı Kerim ve şer'i ilimler tahsil edecek talebelerimiz için var olan uygulamaları ve yeni yöntemleri ele alarak titiz bir çalışmayla özel bir eğitim müfredat programı ortaya çıkardık. İDDEF'e, müfettişimize ve katılımcı hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Ümmet-i Muhammed'e hayırlı olsun inşallah" diye konuştu.