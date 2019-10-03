Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizlerdeki av sezonu 1 Eylül'de başladı. Aylarca hazırlık yapan balıkçılar, bu tarihte ‘Vira Bismillah' diyerek denizlere açıldı. 15 Nisan tarihinde başlayan yasağın 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte balıkçılar en çok istavrit avlamaya başladı. Geçtiğimiz yıl balıkçıların yüzünü güldüren ve oldukça fazla avlanan palamut, bu yıl kendini göstermese de iki gündür yeniden avlanılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık bir kilogramlık palamut balığı 7-10 lira gibi fiyata satılırken, bu sezon başlarında bir süre çıkan ve 300 gramı 20 liraya satılan palamut fiyatları, bollanmaya başlayınca yarı yarıya düştü. Yaklaşık 600 gramlık palamut, 20 liradan müşterilere sunuluyor.