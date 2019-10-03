Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’yi Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinin merkez üssü yapan La Lorraine, yılsonuna kadar 25 milyon euro ek yatırımla toplam 100 milyon euro’luk yatırıma ulaşacak. 2019 yılını %30 büyüme ile kapatacak olan La Lorraine Türkiye’nin 2020 içinde büyüme hedefi yine %30’lar seviyesini yakalamak olacak.

Ekmek ve fırıncılık ürünleriyle ünlenen Belçika’nın 80 yıllık şirketi La Lorraine, Türkiye’yi merkez üssü olarak konumlandırdı. 2016 yılında Manisa’da tek üretim hattıyla hayata geçirdiği fabrikasında ekmek üretimine başlayan La Lorriane, ilk olarak baget hattını eklerken, 2019 yılında iki yeni üretim hattını faaliyete soktu. Ekmekler, kruvasan ve çöreklerine ilaveten Türkiye’nin yerel tadı börek ürünlerini de noktalara donuk olarak sevkeden La Lorraine, Türk lezzetlerini de yurtdışına ihraç ediyor.

‘Türkiye’ye güveniyor, yatırıma devam ediyoruz’

La Lorraine Türkiye Genel Müdürü Burak Deniz yaptığı açıklamada, “Türkiye’deki 5’inci yılımızı tamamladık. Yıl sonuna kadar yapacağımız 25 milyon euro ek yatırımla birlikte son 5 yılda Türkiye’ye 100 milyon euro yatırım gerçekleştirmiş olacağız. La Lorraine Grubu olarak Türkiye’ye güveniyoruz, yatırımlarımıza devam edeceğiz.Bizim şu anda 1000'e yakın ürün reçetemiz var. Avrupa'nın 25 ülkesinde varız, 12 tane fabrikamız var. Türkiye’yi merkez üssü yapıp Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesini yöneten bir şirket olarak, çevre ülkelere ihracat kararımız var. Şu an aktif olarak ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler Irak, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kıbrıs. Yeni imzaladığımız anlaşma ile Dubai’nin zincir perakende markası Lulu ile La Lorraine ürünlerini nihai tüketiciler ile buluşturacağız. 2020 itibariyle ise Kuzey Afrika’ya ihracata başlayacağız. Börek ürünlerimiz şu anda Belçika, Hollanda, Polonya ve Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Önümüzdeki dönemde ülke ve ürün çeşidini arttırarak ihracat hacmimizi genişletmeyi amaçlıyoruz. ’’ dedi.

Yerel lezzetleri dünyaya tanıtacağız

Burak Deniz, yerel üretime de destek verdiklerini aktararak şunları söyledi: “Mayamızı da buğdayımızı da yerli olarak temin ediyoruz. Üretimde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde üretilen buğdayların işlenmesiyle elde edilen yüksek kaliteli unları kullanıyoruz.

Türkiye unlu mamüller sektöründe, yerel tatları içeren daha fazla ürünü gamımıza eklemek üzerine çeşitli çalışmalarımız mevcut. Bunları İtalya’nın Ciabatta, İspanya’nın Pan Gallego ekmekleri gibi, global dünya ile tanıştırmak istiyoruz.

Bake-Off teknolojisi ile ekmek israfına son veriyor

Türkiye’nin yıllık kişi başı 185 kg ile ekmek tüketiminde Avrupa’da ilk sırada yer aldığını söyleyen Burak Deniz, “Genç, büyüyen ve yeniliklere açık olan Türkiye, bu anlamda potansiyeli yüksek bir pazar. Türkiye’yi Tiger Ekmek, Soğanlı Ekmek gibi yeni ürünlerle tanıştırdık ve büyük beğeni topladık. Bake-Off dediğimiz teknoloji sayesinde de tüketicilerimiz her daim taze ürün alabiliyor. Satış ve servis noktalarına donuk gelen ve sadece ihtiyaç miktarı kadar pişirilip, içerisine hiçbir koruyucu madde konmadan satışa sunulan ürünlerimizle artık kaynak israfını önlüyoruz. TÜBİTAK’ın eylül ayında açıkladığı rapora göre ülkemizde yıllık 1.7 milyar değerinde ekmek israfı bulunuyor. Bu rakamın büyüklüğünü anlatmak adına; bu tutarla 47 tam teşekküllü hastane ya da 170 tane okul yapılabilmektedir. Ekonomimize ve insanlarımıza değer katarken daima taze ve lezzetli ürünlerimizle tüketicimizin aklında yer ediyoruz” diye konuştu.

Yenilik ve Kaliteden Asla Taviz Vermeyiz

La Lorraine Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Burak Deniz “Bugüne kadar ülkemizde besin zincirinin en önemli ve vazgeçilmez unsuru olan unlu mamullerde tüketicilerimize daha sağlıklı, nitelikli ve lezzetli ürünler sunmayı amaçladık ve sunduk. Bundan sonra kaliteli ve yenilikçi ürün anlayışımızı Ar-Ge ve yeni hat yatırımlarımızla da destekleyerek yolumuza devam edeceğiz” dedi. Diğer taraftan yüksek kaliteyi sürdürebilir kılan donuk üretim teknolojisi sayesinde ürünlerimiz gerektiği zaman, gerektiği kadar pişirilebildiği için gıda israfının azalmasında ciddi katkı sağlamaktadır.

La Lorraine markasını ayrıştıran en önemli özelliğin kalite olduğunu vurgulayan Burak Deniz, “Kalite bizim için altın kuraldır. Ürünlerimiz; üretimden pişirilme aşamasına gelene kadar birçok kalite kontrol sürecinden geçiyor. Üretim sürecinde seçilen numuneler arasından yapılan düzenli kontrollerde numulerin ağırlık, boyut, görünüm, koku ve tatları denetleniyor ve istenen kalitede olmayan ürünler tüketicilere sunulmuyor.” şeklinde konuştu.

Tatlıda en çok donut ve kruvasan talep görüyor

Burak Deniz şöyle konuştu: “La Lorraine ürünleri arasında; baget, küçük ekmek çeşitleri, sandviç ekmekleri, Tiger ekmek, ramazan pidesi, tombul ekmek, tost ve hamburger ekmeği, kruvasan, çörek ve donut bulunuyor. Yerel lezzetlerden simit, poğaça ve börekler, ekşi mayalı, çavdarlı, tam buğdaylı artizan ekmek çeşitleri de ürün gamına eklemiş durumda. Bazı ürünleri Türk damak tadına göre uyarlıyarak tüketicilerimize sunuyoruz. Tatlı ürünlerimizde ise Türkiye’de donut ve çıtır yapısı ve altın rengi ile kruvasan, en çok talep gören ürünlerimiz arasında yer alıyor.”

Artizan-taş fırın ekmek hattı projesi

Burak Deniz yeni projelerini şöyle açıkladı: Yaptığımız 10 milyon Euro'luk yeni yatırım ile biz Trabzon ekmeği olarak bildiğimiz, daha kilolu ve boyut olarak daha büyük gördüğümüz taş fırın ekmeğinin üretim hattını da getireceğiz. Böylece 25 milyon Euro yatırım tamamlanmış olacak.

La Lorraine Hakkında:

Hotel, Restoran, Cafe noktalarının yanı sıra perakende zincir market gibi birçok farklı profildeki 10.000’den fazla satış noktasında tüketicilerine ulaşan La Lorraine, 2014 yılında Türkiye pazarına giriş yapmış ve stratejik bir pazar olarak Türkiye’ye verdiği önem neticesinde 13. üretim tesisini Türkiye’de Manisa’da hayata geçirmiştir.