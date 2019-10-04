Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada yaygınlaşan kitle fonlaması Türkiye’de de uygulamaya giriyor. 2017 yılında kanuni düzenlemesi yapılarak Sermaye Piyasası Kurulunun yetkilendirildiği kitle fonlamasına ilişkin hazırlanan tebliğ, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, başlangıç aşamasındaki girişimler sermaye ihtiyacını gidermek için halktan para toplayabilecek. Böylece yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimlerin hayata geçirilmesine imkân sağlanmış olacak.

GİRİŞİMLER ÖN ELEMEDEN GEÇECEK

Bu kapsamda sadece tebliğde tanımlı teknoloji ve üretim faaliyetini gerçekleştiren veya gerçekleştirecek olan girişimlere kitle fonlaması imkânı verilecek. Ayrıca girişimciler ile bireysel yatırımcılar internet üzerinden bir platformda buluşacak. Sadece Sermaye Piyasası Kurulunun faaliyet izni verdiği ve listesine aldığı platformlar kitle fonlamasına aracılık edebilecek. Her girişim kitle fonlamasından faydalanamayacak. Aracılık eden platformların kendi bünyelerinde oluşturacakları üçer kişilik yatırım komitelerinin inceleyeceği ve kriterlere uygun girişimler fon toplayabilecek. Bunun yanı sıra olası kayıpların sınırlandırılması için yatırımcılar bir yıl içinde en fazla 20 bin lira yatırım yapabilecek. Bu limit yatırımcının gelir düzeyine bağlı olarak 100 bin liraya kadar artırılabilecek. Yatırımcıların haklarını gözeten kurallar ve denetimler sayesinde insanların saadet zincirlerinin tuzağına düşerek mağdur olmasının da önüne geçilebilecek.

KAZAN KAZAN DÖNEMİ BAŞLIYOR

Sermaye Piyasası Kurulundan yapılan açıklamada, yeni iş kuran girişimcilerin yaşadığı en büyük zorlukların başında finansmana erişimin geldiği, bankadan uygun şartlarda kredi bulamayan girişimcilerin, kitle fonlaması sayesinde ihtiyaç duydukları maliyetsiz finansmana erişebilecekleri belirtildi. Ayrıca, bireysel yatırımcılar da küçük tutardaki fonları ile şirkete ortak olma fırsatı yakalayacak.