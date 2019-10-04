Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, Türkiye’den 2018 yılında 5 milyon 899 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı. 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde ise Suudi Arabistan, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, ABD, Hollanda, Ekvator Ginesi, Tayvan, Ukrayna, Norveç, Kuveyt, Yunanistan, Etiyopya ve Kostarika’nın da arasında olduğu 91 ülkeye yapılan ihracattan 3 milyon 943 bin dolarlık gelir elde edildi. Pul biber ihracatında ilk sırayı 354 bin tonla Suudi Arabistan aldı. Bu ülkeyi 323 bin tonla Almanya ve 142 bin tonla Birleşik Krallık izledi. Türkiye’de en fazla pul biber ihracatı gerçekleştiren şehir 381 bin tonla Gaziantep oldu. Bu şehri 188 bin tonla İzmir ve 183 bin tonla Hatay takip etti.