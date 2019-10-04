Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının giderek artmasına rağmen, enerji talebindeki büyümenin, ithalat faturasını artırabileceği öngörülüyor. Bu sebeple 2020-2022 dönemini kapsayan ve “Değişim Başlıyor” temasıyla uygulanacak YEP’te, Türkiye Varlık Fonunun (TVF) enerji sektöründeki yatırımlarda yer almasına ilişkin planlar da öne çıktı. Bu kapsamda enerji sektöründe girdi maliyetleri ve ithalatı azaltmaya yönelik projeler desteklenecek. Maden arama ve sondaj çalışmaları hızla devam ettirilerek, bulunan rezervler TVF öncülüğünde, yeni iş modelleri ve finansman mekanizmalarıyla ekonomiye kazandırılacak. Fon; özel sektör veya yabancı sermaye iş birliğine dayanan sabit sermaye yatırımlarıyla petrokimya, madencilik ve yerli kaynaklardan enerji üretimi projelerine destek verecek. Böylece TVF ilk defa kamu dışı sektör oyuncularıyla birlikte enerji yatırımında yer alacak. TVF’nin bu çerçevede yapacağı projelerde öncelik, cari açığın sürdürülebilir bir şekilde azaltılması olacak. TVF öncülüğünde özel sektör oyuncularıyla birlikte hayata geçirilecek projeler, “sıfırdan yatırım” şeklinde yapılacak.

Öte yandan enerji verimliliği projeleri hızlandırılarak, maliyetlerin düşürülmesine öncelik verilecek. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ihaleleri ile bu alandaki teknolojilerin yerlileştirilmesine yönelik projeler devam edecek. Ayrıca, bor başta olmak üzere madenler işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülecek ve uluslararası piyasalara sunulacak.