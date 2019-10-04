Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyaret sayısı endeksi, yüzde 2,7 geriledi. Yaz tatili döneminde insanların dışarıda vakit geçirmeyi tercih etmesi sebebiyle, ciro artışı, neredeyse enflasyon oranının yarı seviyelerinde kaldı. Bu dönemde AVM’lerde kiralanabilir metrekare başına düşen cirolar İstanbul’da bin 502 lira, Anadolu’da bin 185 lira olurken; Türkiye genelinde metrekare verimliliği bin 312 lira düzeyinde gerçekleşti. Ağustosta en yüksek sıçrama yiyecek ve içecekte yaşandı. Bu kategoride metrekare verimliliği yüzde 17,8 arttı. Ayakkabıda yüzde 15,6, hipermarkette yüzde 12,4, giyim ve teknolojide yüzde 8,3 ve diğer kategorilerde yüzde 1,5 artış dikkat çekti.