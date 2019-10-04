Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl

İSTANBUL

Gayrimenkulde işler hızla düzelirken, sektörde faaliyet gösteren firmalar da olumlu rüzgâra kendi kampanyalarıyla destek veriyor. Sur Yapı, peşinatın ve ara ödemenin bulunmadığı, yüzde 0,69 vade oranı ve 3 bin TL taksit ödeyerek ev sahibi olma fırsatının sunulduğu yeni kampanya başlattı. Yüzde 15 indirimin de sunulacağı kampanya bir ay geçerli olacak. Özel sektörde bir ilk olma özelliği taşıyan kampanyaya ilişkin bilgi veren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas; gelecek 1,5 yıl içinde yaklaşık 7 bin 500 konut ve iş yerini teslim etmeye hazırlandıklarını belirterek “sadece taksitle ödemeli” yeni bir kampanya başlattıklarını söyledi. Ekonomideki dalgalanma ve yüksek faiz oranları nedeniyle konut sektöründe bir süredir durgunluk yaşandığını dile getiren Elmas; bu süreci, indirimlerin ve geniş vadelerin bulunduğu kampanyalarla yürütmeye çalıştıklarını aktardı. Elmas, ekonomik dalgalanmanın getirdiği olumsuzlukların ortadan kalkmaya başladığını, özellikle hazirandan bu yana ekonominin tüm parametrelerinde olumlu gelişmeler yaşandığını söyledi. Kamu bankalarının ağustosta konutta kredi faizlerini yüzde 0,99’a indirdiğini hatırlatan Elmas “Biz de kârdan fedakârlık yaparak faizleri yüzde 0,69’a düşürdük. 50 günlük bir sürede son bir yıldaki satış kaybımızın neredeyse büyük kısmını telafi ettik. Antalya’da 300 civarında daire satarken, İstanbul’da bu sayı 100 adet civarında gerçekleşti” dedi.

Elmas, başlattıkları kampanyada müşterilerin en çok zorlandığı konunun “ara ödeme” olduğunu belirterek, burada takılan çok ciddi bir kesim bulunduğunu, bu kesim için yeni kampanyayı devreye aldıklarını söyledi. Elmas, şu bilgileri verdi: Türkiye’de ilk olan kampanyamız, peşinat ve ara ödeme olmadan, yüzde 0,69 faiz oranıyla sadece taksit ödeyerek ev almayı mümkün hâle getiriyor. Ev tutarının yüzde 50’lik kısmı için 180 ayda yüzde 0,69 vadeyle banka kredisi kullandırılıyor. Kalan yüzde 50’lik kısım içinse, Sur Yapı bünyesinde 120 ayda yüzde 0,69 vadeyle sabit taksitlerle ödeme imkânı sunuluyor. Böylece konut alıcısı, sadece taksit ödeyecek.

İstanbul’da 316 bin TL’den başlıyor

Kampanya, tüm Sur Yapı projelerinde geçerli. Bu projeler; Kâğıthane’de Tempo City, Topkapı’da Topkapı Evleri, Ispartakule’de Bahçeyaka, Bahçekent’te Semt Bahçekent, Sancaktepe’de Lavender ve Muhit, Sultanbeyli’de İlkbahar 1 ve 2. Etap, Gölbahçe Evleri, Koşuyolu’nda Excellence, Ümraniye’de Exen İstanbul ve Şehir Konakları, Maltepe’de YeşilMavi ve Antalya olarak sıralandı. İstanbul’daki projelerde 1+1 daireler için fiyatlar 316 bin TL’den, taksitler 2.955 TL’den başlıyor. Antalya’da ise 219 bin TL’lik konutun taksitleri, 2.241 TL’den başlıyor. 120 aylık Sur Yapı borcu bittikten sonra, geriye 60 ay banka borcu kalıyor. Böylece aylık ödeme, alım gücünün de artmış olmasıyla birlikte hissedilir derecede düşüyor.