Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde 35 ülkeden binin üzerinde firmayı bir araya getiren Avrasya bölgesinin “lider” iklimlendirme sanayi fuarı ISK-SODEX (Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Yangın, Güneş Enerjisi Sistemi Fuarı) TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını açtı. Fuarın açılışında konuşan İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, Türkiye’nin alanında en büyük fuarını düzenlediklerini belirterek bu etkinlik için çalışmalara bir yıl önce başladıklarını, yabancı ziyaretçi sayısı beklentilerinin 15 bin olduğunu söyledi. Sektörün ihracatını her sene artırdığını aktaran Şanal “2017’de 4 milyar dolar iklimlendirme sektörünün ihracatı geçen yıl 4,5 milyar dolara yükseldi. Bu sene ihracat hedefimiz 5 milyar dolara ulaşmak. Daha önceki hedefimiz Avrupa’nın üretim üssü olmaktı ancak şu anda dünyanın üretim üssü olma yolunda emin adımlarla çabalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Şanal, radyatör üretiminde ve kombi ihracatında dünya lideri olduklarını belirterek hedeflerinin, klima ve havalandırma gibi iklimlendirmenin diğer kollarında da bu başarıyı sağlamak olduğunu vurguladı. Sektörün, vakıfları ve dernekleriyle bir arada sinerji içerisinde ihracatı artırmak için çalıştığını aktaran Şanal, bu yıl içerisinde sektör olarak 15 uluslararası fuara katıldıklarını, 11 sektörel ticari alım etkinliği düzenlediklerini, faaliyetlerini tam gaz sürdüreceklerini anlattı. Mehmet Şanal, gelecek sene Milano’da gerçekleştirilecek fuarda partner ülke olduklarını, burada Türkiye’yi ve sektörü en iyi şekilde temsil edebilmek için çok iyi hazırlanmaları gerektiğini söyledi. Birlik olarak ihracatlarının düşük olduğu Güney Afrika ve Güney Amerika gibi bölgelere odaklandıklarını ifade eden Şanal, bu alandaki faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti.

İHRACAT KAPISINI ARALAYAN FUAR

Hannover Messe Sodex Fuarcılık tarafından sektörel dernek, vakıf ve birliklerin iş birliğiyle düzenlenen ISK-SODEX, 5 Ekim’e kadar sürecek. Ulusal ve uluslararası firmaların yoğun ilgi gösterdiği fuarın bu yıl iklimlendirme sektörü ihracatına yeni kapılar aralaması bekleniyor. Fuar kapsamında, 44 ülkeden 170’in üzerinde profesyonel satın almacı, yeni ticari iş birlikleri için Türkiye’deki üreticilerle bir araya gelecek. Fuarda bu yıl ikinci defa düzenlenen “ISK-SODEX Ustalar Ligi 2019” yarışmasında ilk üç kombi ustası “Türkiye’nin En İyi Ustası” olarak ödüllendirilecek.

'PROJE ORTAĞIM'LA KEŞİF VE TASARIM

Vestel’in üretim gücü ve teknoloji bilgisinden faydalanarak hayata geçirilen Vestel Proje Ortağım, ISK-SODEX fuarındaki 200 metrekarelik stant alanında ürün ve çözümlerini ziyaretçilerle buluşturuyor. Bütün kurumsal ve bireysel projelerin en yüksek teknolojiye ulaşması için çözümler geliştiren “Vestel Proje Ortağım”; fuardaki standında tasarım, verimlilik ve performans kriterleriyle ön plana çıkan VRF iklimlendirme ürünlerinin yanı sıra projelerde tamamlayıcı olarak konumlandırılan LED aydınlatma ve dijital ekran çözümlerini de sergiliyor. “Vestel Proje Ortağım”ın, kendi alanında uzman ekipleri önce keşif turu yaparak ihtiyaçları tespit ediyor, ihtiyaca uygun ürünler tasarlıyor. İş ortaklarına her aşamada çözüm üreten “Vestel Proje Ortağım”, hem üretim gücü hem mühendislik çözümleriyle öne çıkıyor.