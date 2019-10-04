Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enflasyon eylül ayında yüzde 0,99 artış gösterdi. Böylece geçtiğimiz yıl eylül ayında yüzde 20’yi geçen enflasyon, bu yıl eylül ayında tek haneye düşmüş oldu. Böylece 2017’den bu yana ilk defa enflasyonda tek hane görülmüş oldu. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,99 artarken, aralık ayına göre yüzde 8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 artış göstermiş oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda yüzde 2,13, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,09, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1,79 ve ulaştırmada yüzde 1,61 artış gerçekleşti.

ÜRETİCİ FİYATINDA HIZLI DÜŞÜŞ

Yıllık Yİ-ÜFE (Yurt içi üretici fiyatları) aralık 2016’dan sonra ilk kez tek haneye indi. Eylül 2016’dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Tüketici fiyatları bazında eylülde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 42,58 ile sarımsakta oldu. Fiyat artışında sarımsağı yüzde 30,8 ile kabak, yüzde 27,75’le salatalık izledi. En çok ucuzlayan ürün ise, geçtiğimiz aylarda 10 liraya kadar yükselen limon oldu. Limon fiyatı yüzde 24,62 geriledi. Bunu yüzde 20,29 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 18,23 ile kuru soğan, yüzde 15,29 ile elma, yüzde 14,23 ile taze balıklar, yüzde 12,22 ile patates, yüzde 10,10 ile domates, yüzde 10,05 ile tavuk eti, yüzde 4,57 ile kavun ve yüzde 4,51 ile elektrikli küçük ev aletleri (tost makinesi) takip etti.

ADIM ADIM YÜZDE 5'E İNDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “İlk gün hedeflerimizin başına yazdığımız enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktık. Şimdi yine hedefimiz bu kazanımları koruyarak enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek” dedi. Enflasyon ve cari dengedeki başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacaklarını söyleyen Albayrak “Gece gündüz demeden çalışacak ve sonunda başaracağız” ifadesini kullandı. Bakan Albayrak, bir televizyon programında yaptığı açıklamada da bu enflasyon rakamlarının Türkiye’yi sevenleri sevindirdiğini belirtti ve “Türkiye’nin Yeni Ekonomi Programı ile ifade edilen stratejik hedeflerine inanmayan, manipüle ve speküle etmeye, Türkiye üzerinden para kazanmaya çalışıp siyasi saikle hareket eden birçok kesimi üzdüğünü düşünüyorum. Ülkemiz inşallah sevenleri sevindirmeye, sevmeyenleri üzmeye devam edecek” dedi.

Albayrak, 2019’daki enflasyonu düşürücü baz etkisinin 2020’de olmayacağı varsayıldığında, hedeflere ulaşmanın mümkün olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de bir senede yapısal birçok adım atıldığını, özellikle gıda enflasyonu konusunda ciddi adımlar atıp dönüşüm süreçleri başlattıklarını ifade etti.

YENİ FIRSAT PENCERESİ

İş dünyası, enflasyon verisini değerlendirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, verilerin Türkiye ekonomisinin büyümeye, istihdama, ihracata odaklanması adına önemli bir fırsat penceresi açıldığını gösterdiğini söyledi. Düşen enflasyona bağlı olarak, reel sektör finansman maliyetlerinin de hızla gerilemesi, yatırımların canlanması, Eximbank imkanlarının güçlendirilmesi adına, ihracatın sürdürülebilirliğine güçlü bir katkı sağlayacağını ifade etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan da kur krizinin ortadan kalkmasıyla enflasyonun normale döndüğünü, bu çerçevede üreticinin sırtındaki faiz yükünün de çok daha makul seviyelere inmesi gerektiğini dile getirdi.