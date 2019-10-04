Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alper Bişkin

MANİSA

2016’da Manisa’da tek üretim hattıyla hayata geçirdiği fabrikasında ekmek üretimine başlayan şirket, geçtiğimiz günlerde iki yeni üretim hattını devreye aldı. Ekmek türleri, kruvasan ve çöreklerine ilaveten Türkiye’ye has börekleri satış noktalarına donuk olarak sevkeden La Lorraine, Türk lezzetlerini de yurt dışına ihraç ediyor. La Lorraine Türkiye Genel Müdürü Burak Deniz “Türkiye’deki beşinci yılımızı tamamladık. Yıl sonuna kadar yapacağımız 25 milyon avro ek yatırımla birlikte son 5 yılda Türkiye’ye 100 milyon avro yatırım yapmış olacağız. Türkiye’yi merkez üssü yapıp Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine ihracat kararımız var. Irak, Katar, BAE ve Kıbrıs’a ihracat yapıyoruz. Şimdi Dubai’de bir zincire dahil olduk. Kuzey Afrika’ya da ürün göndereceğiz. Börek ürünlerimiz şu anda Belçika, Hollanda, Polonya ve Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Bunlara yeni ürün ve ülkeleri ekleyeceğiz” dedi.

TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA

Şirket olarak yerel üretime destek verdiklerini anlatan Burak Deniz “Mayamızı da buğdayımızı da yerli olarak temin ediyoruz. Üretimde Türkiye’nin yüksek kaliteli unlarını kullanıyoruz. Türkiye’ye özgü tatları dünyaya tanıtacağız. İtalya’nın Ciabatta, İspanya’nın Pan Gallego ekmekleri gibi” dedi.

170 OKUL YAPABİLİRDİKTürkiye’nin kişi başına 185 kilogram ekmek tüketimiyle Avrupa’da ilk sırada yer aldığını söyleyen Deniz “Fakat ülkemizde yıllık 1,7 milyar TL değerinde ekmek israfı var. Bununla 47 tam teşekküllü hastane, 170 tane okul yapılır” bilgisini paylaştı.