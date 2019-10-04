Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Alman otomotiv devi Volkswagen’in Manisa’ya 1,3 milyar avroluk (8 milyar TL) yatırım yapacağının kesinleşmesi, sektörde büyük yankı uyandırdı. Otomotiv sektöründe Türkiye’ye 22 yıl sonra ilk kez yeni bir markanın girmesi, oluşturacağı katma değerin yanı sıra istihdama da katkı sağlayacak. Volkswagen, kuracağı fabrikanın inşasını 2020’nin sonuna kadar bitirmeyi hedeflerken, yılda 400 bin araç üretimi için 2022’de faaliyetlerine start vermesi bekleniyor. Bu doğrultuda ilk etapta 5 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Volkswagen’in pazara girmesiyle birlikte otomotiv yan sanayisi olan çelik, lastik-plastik, cam, boya, elektrik ve elektrik gibi sektörlerde de istihdam canlanacak. İstihdamda en büyük atılımın ise pazarlama, tamir, bakım ve yedek parça sektörlerinde olması bekleniyor.

52 BİN KİŞİLİK SEKTÖR

Otomotiv sektöründe yurt dışı menşeili firmaların yatırımlarını artırmasıyla çalışan sayısı yıldan yıla artış gösterdi. Otomotiv Sanayicileri Derneğinin (OSD) verilerine göre sektörde 2014’te 43 bin kişi istihdam edilirken, bu rakam geçen yıl 52 bine yükseldi. Firma bazında bakıldığında en fazla istihdam 7 bin 665 kişiyle Türk Otomobil Fabrikası A.Ş’de (TOFAŞ) olurken, onu 7 bin 419 kişiyle OYAK Renault izliyor. Sektörde 40 bin kişi, işçi statüsünde çalışırken idareci sayısında önemli bir artış yaşandı. Dört sene önce sektörde sadece 458 idareci çalışırken, geçtiğimiz yıl idarecilerin sayısı binli rakamlara yükseldi.

YATIRIMLARI TETİKLER

Türkiye’de hâlihazırda faaliyet gösteren firmalar, otomotiv sanayisinde 2016’da bir milyar 131 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirirken, bu rakam, 15 Temmuz hain darbe girişimi sebebiyle 2017’de 776 milyon dolara düştü. Hükûmetin sağlamış olduğu güvenli ortam sayesinde tekrar yükselişe geçen yatırımlar, geçtiğimiz yıl 871 milyon dolar yükseldi.