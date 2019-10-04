Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Döviz fiyatları ile birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatları son günlerde bir miktar düşüş gözleniyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. Gram altın bugün 276 lira bandında seyrediyor çeyrek altın ise 452 liradan işlem görüyor. İşte 4 Ekim 2019 güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 4 EKİM 2019

Gram altın: 276,07 TL alış, 276,11 TL satış.

Çeyrek altın: 442,00 TL alış, 452,30 satış.

Cumhuriyet altını: 1.835,00 TL alış, 1.863,00 satış.

Yarım altın: 880,33 TL alış, 903,66 TL satış.