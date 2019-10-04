Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DeFacto, kadınlar için 2019-2020 Sonbahar-Kış koleksiyonu bohem serisini beğeniye sundu. Koleksiyon, bohem tarzından hoşlanan kadınlar için çiçek desenleri ve etnik baskılarıyla tasarlandı. Yapılan bilgilendirmede; kahverengi ve mürdüm renklerinin ağırlıklı olduğu koleksiyonda; bluzlardan gömleklere, elbiselerden eteklere, slopetlerden pantolonlara kadar birçok alternatif yer alıyor.

Çiçek desenli elbiseler, bohem ve kış arasındaki dengeyi kuran, kadife ve süetlerin ön plana çıktığı koleksiyon, çizme ve botlarla tamamlanıyor.