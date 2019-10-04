Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell mühendislerinin geliştirdiği özellikleriyle sürüş deneyimine yeni bir boyut kazandıran Kopilot, artık kurumsal müşterilerin de hizmetine sunuluyor. Yapılan bilgilendirmede; araçlarla ilgili sunulan veriler ile seyahatleri kolaylaştıran ve filo yönetimini dijitalleştiren akıllı araç çözümü Kopilot Filom, tüm filonun tek bir platformdan yönetilmesine olanak sağlayacak. Kolaylıkla araca monte edilebilen bir cihaza sahip Kopilot Filom uygulamasına mobil cihazlardan Turkcell’in Hızlı Giriş teknolojisiyle, şifre hatırlama derdi olmadan kolaylıkla giriş yapılabilecek.

Sürüş skorunu hesaplayacak

Ayrıca; şirketlerin filosunda bulunan tüm araçlarının yakıt kullanım bilgilerini de kolayca görebildiği Kopilot Filom, sürüş esnasındaki ani hızlanma, ani fren, sert dönüş ve hız aşımı durumlarına göre sürüş skorunu hesaplayacak. Bu skorların sonuçlarına göre sürücüler, daha güvenli ve verimli sürüşe teşvik edilecek. Bunun yanı sıra Kopilot Filom, kullanıcılarına özel kampanyalar ile şirketlerin filo masraflarında tasarruf etmelerine de imkan sağlayacak. Kullanıcıları için pek çok farklı özellik sunan sistemde; araçlar haritadan anlık olarak izlenebiliyor, olası araç arızaları ve kazalar haber veriliyor, BiP ve SMS ile sürücülere mesaj gönderilebiliyor. Ayrıca bölge ve adres tanımları ile özel kurallar oluşturularak filo yönetimi güçlendiriliyor.