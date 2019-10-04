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Bakan Varank: 452 milyonluk yatırım ile 700 kişiye iş imkanı sağlanacak
04.10.2019 - 19:54 | Son Güncelleme: 04.10.2019 - 19:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Wolkswagen grubuna ait MAN anonim şirketine Akyurt ve Çubuk'ta münferit yatırım yeri tesis edilmesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Resmî gazetede yayınlandı. 452 milyonluk yatırım ile 700 kişiye iş imkanı sağlanacak" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mustafa Varank,ekonomi,yatırım,
654367 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/654367.aspx
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