Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Etkinlikte, sektörünün önde gelen firmaları, pazardaki müşteriyle bir araya gelecek. Bu alanda faaliyet gösteren firmalar; gıda, turizm, finans, tekstil, ilaç ve kozmetik gibi sektördeki markalarını, Türkiye’den tüm dünyaya tanıtma imkânı bulacak. Organizasyona, Müslüman nüfusun yoğun olduğu ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Rusya ve Hindistan’ın da aralarında bulunduğu 35 ülkeden 250’nin üzerinde firmanın katılması bekleniyor. Helal Expo’ya 500’den fazla da satın alma yetkilisi katılacak. Geçtiğimiz yıl Helal Expo’da, 6 bin 100 ikili görüşme gerçekleştirilmişti. Fuarda yer almak isteyen Türk firmaları için Ticaret Bakanlığı destek verecek. Bakanlık, katılımcıların hem fuar hem de stant masraflarının yüzde 50’sini karşılayacak. Buna ek olarak KOSGEB de metrekare başına 250 lira katkıda bulunulacak. Helal gıda sektörü, Türkiye’de yıldan yıla gelişen sektörler arasında yer alıyor. Her yıl yüzde 100 büyüdüğü vurgulanan sektör, 15 milyar dolara yaklaşan pazarıyla dikkat çekiyor.