Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, gözler riskli bina tespitleri ve kentsel dönüşüm çalışmalarına çevrildi. Megakentte 2012’den bu yana, 286 bin 551 konut ve 42 bin 622 iş yeri olmak üzere toplam 329 bin 173 riskli bağımsız birimi kapsayan kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülüyor. Bunlardan 227 bin 446 konut ve 30 bin 459 iş yerinin yıkımı tamamlandı. En çok riskli bina tespitinin ve yıkım işleminin gerçekleştirildiği 10 ilçe; Kadıköy, Maltepe, Küçükçekmece, Kartal, Bahçelievler, Pendik, Ümraniye, Bağcılar, Esenyurt ve Kâğıthane oldu. Yıkılan bağımsız birimlerin yerine yenileri inşa ediliyor. Bu kapsamda;

l Esenler’de yıkılan 1227 bağımsız birim yerine, 2 bin 428 birim inşa edildi.

l Pendik’te yıkılan 923 bağımsız birimin tamamında dönüşüm sağlandı. Vatandaşlar depreme dayanıklı, yeni konutlarında ikamet etmeye başladı.

l Beyoğlu’nda yıkılan 567 bağımsız birimin 331’inin yeniden inşası tamamlandı.

l Zeytinburnu’nda 2 bin 43 birimin yerine, 4 bin 232 adet birimin yapılması öngörülüyor. Bunların da 689’unun inşaatı bitti.

l Gaziosmanpaşa’da 3 bin 13 riskli bağımsız birim yıkıldı. 2 bin 460 bağımsız birim inşa edildi. 2 bin yapının inşaatı devam ediyor.

l Kartal’da rezerv yapı alanı ilan edilen bölgedeki inşaatların yüzde 60’ı tamamlandı, bu yıl sonunda hak sahiplerine konutları ve iş yerleri teslim edilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konuttan acil, öncelikli olan 1,5 milyon konutun dönüşümünü 5 yıl içerisinde sağlayıp, bu çerçevede 100 bini İstanbul’da olmak üzere her yıl 300 bin konutu tamamlayacaklarını belirtmişti.

BAĞDAT CADDESİ'NDE YANLIŞLARA DÜŞMEYELİM

Deprem riskini ve kentsel dönüşüm sürecini kamuoyuna iyi bir şekilde anlatmak amacıyla 2013 yılında ilki gerçekleştirilen “Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi”nin altıncısı, 7 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilecek. Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Kurucu Üyesi Haluk Sur “Ülkenin nüfusunun belki de yarısından fazlasını doğrudan ilgilendiren bir süreci millî seferberlik ilan etmişçesine davranmadan yürütmek mümkün değil. 7 milyon konutun yenilenmesi gerekirken hâlâ 200 bin adetleri konuşuyoruz. Kentsel dönüşüm yapılırken Bağdat Caddesi’ndeki yanlışlara düşmemeli. Bu iş parça parça olmamalı. Kentsel dönüşüm tüm yönleriyle entegre ve planlı bir şekilde ele alınmalı. Mastır planından arz-talep dengelerine ve yeşil alana kadar her şey düşünülmeli” dedi.