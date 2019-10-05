Borsa İstanbul Genel Müdür Vekili Mehmet Gönen, bulunduğumuz saat diliminde öğle arasında Borsa İstanbul Pay Piyasası kapalıyken diğer tüm borsaların açık olduğunu belirtti. Gönen, öğle arasının kaldırılmasıyla birlikte Türkiye’nin sahip olduğu merkezi konum avantajını daha iyi kullanacağını vurguladı.
Borsa İstanbul'da tek seans dönemi
05.10.2019 - 06:21 | Son Güncelleme: 05.10.2019 - 06:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul’da, dünya borsalarına uyum sağlanması ve etkileşimin artırılması amacıyla, 10.00-18.00 saatlerinde kesintisiz sürekli işlem dönemi dün başladı.
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654431 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/654431.aspx
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