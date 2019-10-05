Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul Genel Müdür Vekili Mehmet Gönen, bulunduğumuz saat diliminde öğle arasında Borsa İstanbul Pay Piyasası kapalıyken diğer tüm borsaların açık olduğunu belirtti. Gönen, öğle arasının kaldırılmasıyla birlikte Türkiye’nin sahip olduğu merkezi konum avantajını daha iyi kullanacağını vurguladı.