Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Stratejik yatırımlara her türlü desteği vereceğini ilan eden hükûmet, son dönemde artan girişimlere büyük destek açıkladı. Buna göre, son dönemde silahlı ve silahsız insansız hava araçları ile çok önemli başarılara imza atan Baykar Makine Sanayi ve Ticaret AŞ Özel Endüstri bölgesinde insansız hava aracı (İHA) sistemleri ve alt bileşenleri üretilecek.

Adana’da kurulacak EMBA Elektrik Üretim AŞ Özel Endüstri Bölgesi’nde ise 1320 megavat güce sahip bir termik santral üretime geçecek. Bölgede 9,9 milyon megavatlık enerji üretimi planlanırken, yaklaşık 1,1 milyar dolar yatırım yapılması, 3 bin 500 kişinin istihdamı planlanıyor.

Bursa’da kurulacak Gemlik Gübre Sanayi AŞ Özel Endüstri bölgesinde ise 1,5 milyar lira yatırımla cari açığı azaltmaya dönük yatırım yapılacak, proje devlet yardımı da alacak.

Ankara’da oluşturulacak MAN Türkiye yatırım yerinde elektrikli ve sıkıştırılmış gazla çalışan hibrit otobüslerle yeni nesil araçlar üretilecek. Öte yandan Bingöl’de SÜTAŞ tarafından gerçekleştirilecek entegre teknik büyükbaş hayvancılık yatırımı için kurumlar vergisi indirim oranı yüzde 38’den yüzde 50’ye çıkarıldı.

ENDÜSTRİ BÖLGESİ 1

Baykar Makine Sanayi ve Ticaret AŞ Özel Endüstri Bölgesi kurulacak. Selçuk Bayraktar yönetimindeki şirket, İHA sistemleri üretecek. Taarruzi ve muharip olmak üzere 2 yeni İHA platformunun oluşturulacağı bölgede İHA teknolojileri geliştirilecek, test edilecek, silahlı İHA (SİHA) test merkezi ile ileri kompozit tesisi kurulacak. 100 milyon doları bulacak olan yatırım bu yıl başlayacak ve tesis 2024’te tamamlanacak. Tahminler, bu yatırımla cari açığın 10 yılda 9,7 milyar dolar azalması, 5,9 milyar dolarlık ihracat yapılması, 1.122 kişiyeistihdam sağlaması yönünde.

ENDÜSTRİ BÖLGESİ 2

Bursa’da kurulacak Gemlik Gübre Sanayi AŞ Özel Endüstri Bölgesi’nde kimyevi gübre üretimi yapılacak. Bölgede üre üretim tesisi kurulması planlanıyor. Yatırım, proje bazlı devlet yardımı da alacak. Sabit yatırım tutarı 1,5 milyar lira olarak planlanıyor. Yatırımla yıllık 568 ton üre üretilmesi, 150 kişiye ilave istihdam sağlanması öngörülüyor.

Adana’da 1320 megavatlık termik santral üretime geçecek. Yılda 9,9 milyon megavatlık enerji üretimi yapacak. Ekonomik ömrü 30 yıl. İlk ünitesi 2021, ikinci ünitesi 2022’de devrede olacak. 1,1 milyar dolara kurulacak santral inşaat döneminde 3 bin, işletmede 550 kişiye istihdam sağlayacak. Tam kapasitede Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 3,3’ünü karşılayacak.

452 MİLYON LİRA YATIRIM

MAN, elektrikli ve gazlı otobüsler üretecek. Ankara’da oloşturulacak MAN Türkiye AŞ Münferit Yatırım Yeri’nde elektrikli ve sıkıştırılmış doğalgazla (CNG) çalışan hibrit otobüsler başta olmak üzere tüm yeni nesil otobüslere ait komponentlerin üretimi yapılacak, Otobüs Geliştirme Test Merkezi kurulacak. 452 milyon lira yatırım yapılacak, 700 kişi istihdam edilecek. Test ve ölçümleme tesisi sayesinde 23 milyon dolarlık döviz ülke dışına çıkmamış olacak.

VERGİ DESTEĞİ ARTTI

SÜTAŞ’ın Bingöl’deki büyükbaş yatırımına devlet desteği artırıldı. Yatırıma daha önce sağlanan kurumlar vergisi indirimi yüzde 38’den yüzde 50’ye çıkarıldı. Bu yatırımda kullanılacak kredinin faiz ve kâr payının yüzde 80’i de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacak. Bu destek diğer kamu kurum ve kuruluşlarından kullanılacak sübvansiyonlu krediler için geçerli olmayacak. Destek Elâzığ, Muş ve Diyarbakır’da yem bitkisi yetiştiriciliğini de kapsayacak.