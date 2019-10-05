Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada paketin özellikle sanayi ve tarımda üretim altyapısının gelişmesine sağladığı katkıya dikkati çekti. Bakan Albayrak’ın mesajında, İVME Finansman Paketi ile Seracılık Finansman Paketi’nin sağladığı katkıları içeren tabloya da yer verildi.

Bakan Berat Albayrak’ın verdiği bilgiye göre, gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara karşı Ziraat Bankası aracılığıyla devreye alınan Seracılık Finansman Paketi ile de üreticilere sağlanan kredi tutarı 7 Ağustos’tan bugüne 1,9 milyar liradan yüzde 24 artışla 2,35 liraya ulaştı.