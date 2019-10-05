Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en büyük otomotiv limanı olarak inşa edilen liman için adımlarını hızlandıran Oyak, toplam 110 milyon dolarlık yatırım için gerekli 44 milyon doların, Japonya İşbirliği Bankası (JBIC) tarafından karşılandığını, kalan kısmın da bir bölümünün Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG Bank) tarafından sağlanacağını aktardı. Söz konusu anlaşmanın Türkiye ile Japonya arasındaki ekonomik iş birliklerinin artmasına da ön ayak olması bekleniyor.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Oyak ve grup şirketlerinin verimlilik, etkinlik ve kârlılığını artıracak uygulamaları devreye aldıklarını belirterek “Ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma hedefini kendi hedefimiz arasında görüyor, adımlarımızı bu vizyonla atıyoruz. Bu iki banka olan anlaşma bizler adına gurur verici. Bu sözleşme ülkemiz ve OYAK’a güvenin göstergesidir” dedi. Gelecek yıl tamamlanacak olan merkez, uluslararası otomotiv firmalarının ihracat ve ithalat kapısı olacak. Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yapılan liman, 1 numaralı Ro-Ro limanı olma özelliği taşıyacak.