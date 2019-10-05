Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan, yatırımcıların en fazla sermaye aktarmayı düşündüğü ülkelerin başında geliyor. Ülkeye bu yıl gelen sermayenin 67,4 milyar doları bulması bekleniyor. Türkiye de sermaye akışının yaşanacağı ülkeler arasında bulunuyor. Sermaye girişi yaşanması beklenen 17 ülkeye ise 308,8 milyar dolar nakit akış bekleniyor. Öte yandan sermaye çıkışı beklenen ülkeler de var. Tahminler, 212,2 milyar dolara yakın sermayenin de bulunduğu ülkeleri terk edeceğini, net girişin 96,5 milyar dolar olacağını gösteriyor. Hindistan, 67,4 milyar dolarlık yatırımla ilk sırada yer alırken, en fazla sermaye girişinin beklendiği ikinci ülke 50,9 ile Çin. 34,9 milyar dolarla Brezilya, 34,6 milyar dolarla Endonezya, 23,1 milyar dolarla Meksika ise bu ülkelerin ardından sıralanıyor. Türkiye’ye gelecek sermayenin ise 5,4 milyar dolar olması bekleniyor.

Öte yandan bu yıl en fazla sermaye çıkışının Kore’den olması bekleniyor. Bu ülkeden 59,7 milyar dolar sermaye çıkışı beklenirken, 57,6 milyar doların Suudi Arabistan’ı, 57,3 milyar doların da Rusya’yı terk etmesi beklentiler arasında.