Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? 5 Ekim 2019 bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5,70 seviyelerine gerileyen dolar/TL haftanın son işlem gününde 5,70 bandında işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,25 seviyesinde hareket ediyor.