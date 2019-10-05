Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? 5 Ekim 2019 bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5,70 seviyelerine gerileyen dolar/TL haftanın son işlem gününde 5,70 bandında işlem görüyor.
Euro/TL ise 6,25 seviyesinde hareket ediyor.
Dolar - euro'da son durum! (5 Ekim 2019 güncel dolar ve euro)
05.10.2019 - 08:25 | Son Güncelleme: 05.10.2019 - 08:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar - euro'da son durum! İşte 5 Ekim 2019 güncel dolar ve euro oranları...
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? 5 Ekim 2019 bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Etiketler : dolar,euro,son durum,
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