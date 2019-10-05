Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Harb-İş Sendikasının 16. Olağan Genel Kurulu'nda genel başkanlığa seçilen Alaattin Soydan, AA muhabirine, yönetim politikasını, yerli ve milli savunma sanayisine bakışını, üyelerinin ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirme konusunda izleyeceği yol haritasını ve tank palet fabrikasının son durumu hakkında detayları anlattı.

Genel Başkan olduktan sonra kendisine vaatleri hakkında sorulan sorulara tek bir cevap verdiğini belirten Soydan, yönetim olarak tüm teşkilatını kucaklayıp elde edilen kazanımların da üstüne ekleyerek çalışmalarını yürüteceklerini söyledi.

"Sadece fırsat istiyoruz"

Üyelerinin Türk Savunma Sanayisinin mutfağında hizmet veren Türkiye'nin gizli kahramanları olduğunu ifade eden Soydan, vatan ve millet bilinci ve savunma sanayisinde özveriyle çalışan işçilerin, görünür olması için önceki yönetimin yaptığı çalışmaları geliştirerek, sürdüreceklerini ifade etti.

Soydan, üyelerine fırsat verildiğinde Türk Savunma Sanayisinde ilklere imza atacak seviyede olduğuna işaret ederek, "Bize fırsat verilirse yüzde 100 dışa bağımlılığını bitirmek için elimizden gelen her şeyi yaparız. Bunu yapacak gücümüz de kabiliyetimiz de var. Sadece fırsat istiyoruz. Bize 'yapın' denilsin. Bunların hepsini yapacağımızın teminatını ve sözünü veriyorum." diye konuştu.

Yerli ve milli Türk Savunma Sanayisi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayisini tamamen yerlileştirme ve millileştirmeye yönelik izlediği politikanın, aynı zamanda kendi hayali olduğunu da dile getiren Soydan, şöyle devam etti:

"Ben 1988 yılında Ankara 3. Hava İkmalde işe başladım. O günden bugüne, benim hayalini kurduğum bir şeydir. Sonuna kadar bizim üzerimize ne düşüyorsa, elinizi şurada masanın altına sokun denildiğinde, gövdemizi sokmaya hazır bir şekilde arkasında dururuz."

"Ceplerinden para harcamasınlar istiyoruz"

Yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerde konaklama ve harcırah konularında üyelerinin zaman zaman sıkıntılar yaşadığını aktaran Soydan, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Soydan, "Görevlendirmeyle gittikleri yerde bazen öyle şeyler oluyor ki, asker koğuşlarında, çadırlarda hatta bitli otellerde kalmak gibi durumlarla karşı karşıya kalıyorlar. Bazen üçüncü göreve giderken halen birinci görevinin harcırahını alamadan gidiyorlar. Bu insanlar fedakarlıklarla görevini yaparken bir ödül beklemezler. Fakat ceplerinden para harcamasınlar istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İşçilerimiz, 21 Ağustos itibariyle ASFAT AŞ.'ye devredildi"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için Tank Palet Fabrikası'nın hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Soydan, fabrika ile ilgili gelişmeleri, bazı siyasetçilerin, seçim sürecinde siyasi malzeme olarak kullanmasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

Sendikanın sunduğu çözümlerin dikkate alınmasıyla fabrikanın, Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.), bünyesine devrinin yapıldığını vurgulayan Soydan, şöyle konuştu:

"Türkiye'de birçok kurumda özelleştirmeler yapıldı. Arkasından da hiçbir şey söylemediler. Türk Harb-İş sendikası ise burada farklı bir yol izledi. 'Bu doğru değil, yanlış yapılıyor' dedik. 'ASFAT A.Ş üzerinden bu işi yapabilirsiniz' şeklinde alternatif sunduk. Bu anlatımlarımız doğru yerlerde cevap buldu. Bizim dediğimiz şekle dönüştü. Bizim işçilerimiz, 21 Ağustos itibariyle ASFAT AŞ'ye devredildi. Yani Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT AŞ'nin işçisi olarak görünüyorlar."

Sendika olarak, Aselsan ve Havelsan gibi savunma sanayi alanında çalışmalar yürüten anonim şirketlerde kanun gereği örgütlenemediklerini ifade eden Soydan, söz konusu kurumlarda da örgütlenmek istediklerini vurguladı.

Adana ve Ankara'daki işten çıkartma ertelendi

Soydan, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu ABD Hava Kuvvetlerinin üs bakım işlerinde 150 ve Ankara'da ise 10 kişi olmak üzere toplamda 160 üyelerinin işten çıkarılması yönünde işveren tarafından birtakım çalışmalar yürütüldüğüne işaret etti.

Soydan, "Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak işveren vekili, toplu iş akdi feshi yapacağında önce sendika tarafına 'buyurun oturup tartışalım, konuşalım' diye resmi çağrıda bulunur. Bu çağrıyı henüz işveren yapmadı. (İş akdi feshini) İkinci bir süresiz zamana ertelediklerini bize bildirdiler. Yani resmi bir görüşmemiz olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

"Birlikte hareket edelim"

Üyelerine yerli ve milli savunma sanayisi için birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Soydan, şunları kaydetti:

"Genel Kurulda bir ekibin Genel Başkanı olarak o salona girdim. Türk Harb-İş Sendikası'nın Genel Başkanı olarak çıktığımın da bilincinde ve farkındayım. Türkiye'de yüzde 100 yerlileşme ve millileşmede dışa bağımlığı tamamen ortadan kaldırmak için iktidar, muhalefet ayrımı yapmadan Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği yüzde 100 yerlileşme ve millileşme doğrultusunda, arkadaşlarımdan bana fırsat vermelerini ve benimle birlikte hareket etmelerini istiyorum."