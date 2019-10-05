Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1.1 trilyon euro ciro ile AB'nin en büyük imalat sektörünü oluşturan gıda ve içecek endüstrisi, en yeni ürünlerini Almanya'nın Köln şehrinde bugün kapılarını açan Anuga Fuarı'nda tanıtıyor. Türk firmaları bu yıl 100'üncü yılınıgeride bırakan Anuga'da 315 firma ile katılım rekoruna ulaştı. Türkiye, 106 ülke arasında ev sahibi Almanya dışında İtalya, Çin ve İspanya'nın ardından 4'üncü büyük katılımcı ülke oldu.

Fuarda İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) milli katılım organizasyonu ile 257 firma yer alırken,58 firma da fuara bireysel stantlarıyla katılıyor. Anuga 2019'a katılan 7 bin 590 firma arasında ilk sırada 925 firma ile İtalya yer alıyor. Bu ülkeyi 738 firma ile Almanya, 541 firma ile Çin, 538 firma ile İspanya, 315 firma ile Türkiye ve 243 firma ile Fransa izledi. Fuara beklenen profesyonel ziyaretçi sayısı ise 165 binin üzerinde. Fuarda stant açan firmaların yüzde 90'ı, ziyaretçilerin ise yüzde 80'i Almanya dışından geliyor.

Kişiselleştirilmiş diyet, süper gıda

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, iki yılda bir düzenlenen Anuga Fuarı'nın, kişiselleştirilmiş diyetten süper gıdalara kadar trendlerin ortaya konulduğu önemli bir bağlantı noktası olduğunu kaydetti.

2017'deki Anuga'ya Türkiye'den 247 firma katılırken, bu yıl milli katılım altındaki firma sayısının 257'ye yükseldiğini belirten Avdagiç, "Türkiye, Anuga 2019'da Türk fuarcılık tarihinin en büyük katılımlarından birini gerçekleştiriyor. 315 firma ile Anuga'da adeta ‘partner ülke' gibiyiz.Üstelik bunu katılımcıların tüm lojistik ve stand hizmetlerini bizzat üstlenerek yaptık. Katılım ücretlerinde dolar paritesi sebebiyle sübvansiyon yaparak gerçekleştirdik. Kendisini Türkiye'nin kalkınmasına adayan bir kurum olarak yaptıklarımız, ‘Odalar ne yapıyor?' diye soranlara yorumsuz cevabımızdır" diye konuştu.

Avdagiç, Türk firmalarının 2017'deki fuarda genel gıda, dondurulmuş gıda, unlu mamuller, sıcak içecekler, içecekler, et ve et ürünleri, aşçılık, ekipman ve teknolojileri olmak üzere 7 ayrı ihtisas salonunda yer aldığını hatırlatarak, "Bu yıl organik gıda firmalarının yer aldığı salonda da varız. Türkiye olarak bu önemli platformda çıtayı hep daha yukarı çıkarmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İTO olarak Anuga ile birlikte Paris ve Abu Dabi'de yapılan SIAL gıda fuarlarının milli katılımını da gerçekleştiriyoruz. Üyelerimizi dünyanın en büyük fuarları ile buluşturuyoruz” dedi.

Avdagiç, gıdanın dünyada ve Türkiye'de ‘en stratejik sektör' olduğunu vurguladı. Şekib Avdagiç, "Gıdada üstünlüğü elinde bulunduran ülkeler, daima bir adım önde. Bunun için biz gıda sektörünün önünü açmayı, tarihsel bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.

"Anuga'ya 1983'te 26 firma ile katılmıştık"

İTO'nun 100 yaşını kutlayan Anuga'ya ilk kez 1983'te katıldığını hatırlatan Avdagiç, "O zaman 26 firmayla gelip bir salonda, 125 metrekare yerde stant kurmuştuk. Şimdi aradan 36 yıl geçtikten sonra, ulaştığımız noktanın atını çizmek isterim. Bu sene fuara tam 257 firma getirdik. 5 bin 225 metrekare yerimiz var. Sekiz ayrı salonda varız. Bireysel katılımlarla Türk firmaların sayısı tam 315 oldu" dedi.

"İhracatta gıda ve içeceğin payı yüzde 10"

Şekib Avdagiç, Türkiye'nin gıda ve içecek endüstrisinde önemli bir performans gösterdiğini belirterek, "Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'da iktisadi faaliyet kollarından biri olan tarım, ormancılık ve balıkçılık kalemi, 2018'in ikinci çeyreği hariç, son 10 çeyrektir pozitif olarak büyüyor. Bu çok önemlidir" dedi.

İTO Başkanı Avdagiç, gıda ve içecek sektörünün dünya ihracatında 1.43 trilyon dolarla yüzde 7'lik paya sahip olduğunu kaydetti. Avdagiç, Türk gıda sektörünün de toplam ihracatımız içinde yüzde 10'luk paya sahip olduğunu söyledi.

Şekib Avdagiç, sözlerine şöyle devam etti: "Gıda ve içecek sektöründe yaptığımız ihracat 2018'de de yükselişini sürdürerek 16.3 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk 7 ayında da sektörün ihracatı 8.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu payı daha da artırmanın hedefi ve gayreti içindeyiz. Çünkü Türkiye tarım ekonomisinde dünyada ilk 10'da. Buğday, şeker pancarı, süt, pamuk, kümes hayvancılığı, domates ile diğer meyve ve sebzelerde dünyanın önde gelen üreticisiyiz. Kayısı, fındık, kiraz ve incir üretiminde ise dünyanın en büyüğüyüz."

"2050'de dünya nüfusu 9.8 milyar olacak"

Uzmanların dünya nüfusunun 2050'de 9.8 milyara çıkmasını tahmin ettiklerini belirten Şekib Avdagiç, "Bu şu demek Gıda üretiminin de önümüzdeki 30 yılda yarı yarıya artması şart. Elbette insanlık buna bir çözüm bulacak. İşte bu çıkış yolunun nasıl olacağını biz bu tür fuarlarda hissediyoruz, görüyoruz. Buna göre de firmalarımız ve ülkemiz vaziyet alıyor. Daha da önemlisi gıda ve içecek sektörümüzün geleceğine dair projeksiyon ve hazırlıklar yapabiliyoruz" diye konuştu.