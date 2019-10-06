Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili olarak PROMOTÜRK Başkanı Dr. Abdullah Gürz “Alınan karar küçük ölçekli yüzlerce KOBİ’mizin iş hacmine katkı sağlayacaktır. Yakın zamanda kampanya düzenleyecek 15 bine yakın istasyonda, sürücüler, diledikleri promosyonlara kolaylıkla ulaşabilecek. Sektör olarak beklentimiz, kararın bütün promosyon ürünlerini kapsayacak şekilde düzenlenmesi yönündeydi. Sürücülere defterden kaleme, bloknottan çıkartmalara, anahtarlıktan oyuncaklara kadar geniş ürün yelpazesi sunulabilir. Yine de alınan karar üretimi artıracağı gibi istihdamı da yükseltecektir” dedi. Promosyon çalışmalarına hemen başlayacaklarını söyleyen Abdullah Gürz “Üye esnafımız, sürücülerimizi mutlu edecek ve araç kullanımını keyifli hâle getirecek kaliteli promosyon ürünleri üretecektir. Firmalarımız yüzde 100 yerli sermaye ve yerli üretimle ürünler geliştiriyor. Promosyon çeşitliliği, üretimi ve kalitesi noktasında dünyada en iyiler arasındayız. Hatta rakiplerimizden Çin, Almanya ve Polonya’yı geride bırakabilecek kapasiteye de sahibiz. Dünyanın en yeni ve en ilgi çekici ürünlerini üye firmalarımız rahatlıkla üretebiliyor” şeklinde konuştu.