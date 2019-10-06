Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl - Türkiye ekonomisi yakın geçmişte çalkantılı bir dönemden geçerken, bu süreçte özellikle şirketlerin durumu sıklıkla gündeme geldi. Kredilerin geri ödenme durumlarından konkordatolara kadar birçok konu tartışıldı. Ancak kredi piyasasının önemli bir ayağını da “bireysel tüketiciler” oluşturuyor. Sert dalgalanmaların iz bıraktığı son iki yılda, bireysel kredi notlarında ilginç gelişmeler yaşandı. Kredi Kayıt Bürosu’nun (KKB) finansal hizmet platformu Findeks’in verilerine göre; Türkiye’de bireylerin kredi notu, 2017-2019 döneminde hafif de olsa artış kaydetti.



KKB Genel Müdürü Kasım Akdeniz “Ağustos 2017 itibarıyla bireylerin kredi notu ortalaması 1.407 idi. Bugün ise 1.413. Bir yükselme var. Her şeye rağmen kredi notu ortalamasının yükselmiş olması, tüketicinin bankalara olan borçlarını aksatmak istemediklerini, buna bağlı olarak da kredi notlarında herhangi bir bozulmaya izin vermemelerinden kaynaklanıyor. Türkiye’nin Findeks Kredi Notu ortalaması ise, 1.413 seviyesinde. Bu ortalama, bankalar açısından kredi verilebilir seviyenin üstünde. 1.100 puanın altı daha riskli görülüyor” dedi.



Findeks Kredi Notu, 1-1.900 aralığında hesaplanıyor. Bu not, kişilerin gelecek 12 aylık dönemde borç ödeme problemi yaşayıp yaşamayacaklarını tahmin ediyor. Bugün Findeks’e üye olanların yüzde 19’unu kadınlar, yüzde 81’ini erkekler oluşturuyor. Toplam üye sayısı 3,1 milyona ulaştı. Kullanıcılarının yaş ortalaması göz önünde bulundurulduğunda; 26-35 yaş aralığında kredi notu ortalaması 1.344 iken, 36-65 yaş aralığında kredi notu ortalaması 1.448 olarak gerçekleşiyor. 18-25 yaş aralığında olan genç grubun kredi notu ortalamasının, 1.250 ile ülke ortalamasının altında kaldığını vurgulayan Akdeniz “Kredi notu hesaplamalarında; bireylerin kredi ve kredi kartı ödeme alışkanlıkları, mevcut borç durumu, yeni alınmış kredileri ve kredi kullanım yoğunluğu gibi faktörler belirleyici oluyor. Özellikle gençlerin borç ödemelerini düzenli yapma alışkanlığını kazanmaları, gelecekte sağlıklı bir finansal hayata sahip olmaları açısından büyük önem taşıyor” diye konuştu.



10 milyon kişi sorguladı

Her geçen gün hayatın vazgeçilmez parçası hâline gelen bireysel not, sadece kredi kullanırken değil ev-araba kiralarken, beyaz eşya ve cep telefonu alırken bile önemli gösterge olarak kullanılıyor. Kredi notu yüksek olan bireyler, birçok işlemde avantajlı şartlardan faydalanabiliyor. KKB Genel Müdürü Kasım Akdeniz, son beş yılda bireysel ve ticari olmak üzere toplam 10 milyon kullanıcının raporunun alındığını açıkladı. Finansal hayatın kontrolünün günlük hayatımızın bir parçası hâline geldiğini aktaran Kasım Akdeniz “Findeks Kredi Notu düşük olanlar, sistemin sunduğu ‘Not Danışmanım’ hizmetinden faydalanarak, tümüyle kendi verileri üzerinden ve kendi durumlarına özel olarak oluşturulacak önerilerle skorlarını iyileştirme fırsatı yakalayabilir” dedi.