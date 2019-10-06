Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Ev Aletleri Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kaya, İstanbul’da NSF tarafından düzenlenen Uluslararası Su Semineri’nde ödülü NSF Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Genel Direktörü (EMEA) Tarık Bellahcene’nin elinden aldı. Aura Cebilon markasıyla ürettikleri su arıtma cihazlarının yaklaşık 10 yıldır NSF sertifikasyonuna sahip olduğunu ifade eden Kaya, bu alanda Türkiye’de tek üretici olduklarını belirterek “İhlas Ev Aletleri, su arıtma sektöründe oldukça tecrübeli. NSF de dünyada su arıtma cihazlarını test, değerlendirme, denetleme ve belgeleme konusunda, dünyanın en yetkin, otorite ve önde gelen kuruluşlarından biri. Oldukça uzun süren zorlu bir çalışma süreci ve detaylı testlerden geçtikten sonra ürünlerimiz standartlara uygun olduğunu kanıtladı. İşin zor olan yanı cihazın tamamına bu sertifikasyonu almaktır. Daha doğrusu sistemin tamamını kapsayacak şekilde sertifikasyona sahip dünyada fazla cihaz da yok. Tedarik ettiğimiz her türlü komponent ve malzemenin de NSF sertifikalı olması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Bu hassasiyetle ürünlerimizi, yerli piyasanın yanı sıra dünyanın dört bir tarafına da ihraç ediyoruz’’ dedi. Bellahcene de İhlas Ev Aletleri’nin yaklaşık 10 senedir, standartlara uygun şekilde üretim yapan, hijyen konusunda gerekli hassasiyetleri gösteren bir şirket olarak kendini ispatladığını söyledi. İSTANBUL İHA