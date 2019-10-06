Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER / ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşların borsaya ve sermaye piyasalarına ilgisini arttıracak düzenlemeler yaptıklarını belirterek “TL’ye yatırım yapın” çağrısında bulundu. Ankara Kızılcahamam’da partisinin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Erdoğan şunları kaydetti: Faizi indirdikçe enflasyon da indi. Enf-lasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirdik. Faiz biz göreve geldiğimizde yüzde 63, enflasyon yüzde 30’du. Enflasyon 4,2’ye kadar indi. Ne yaptılar Gezi olaylarını patlattılar. Bir anda yüzde 40’ların üzerine faiz çıktı bu arada enflasyon da yüzde 30’ların üzerine tırmandı. Şimdi ise yeniden hamdolsun faiz indirilmek suretiyle enflasyonun da indiğini görüyoruz. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Birileri hâlâ enflasyon sebep, faiz netice diye bizi aldatmaya çalışıyor. O bütün pisliklerin başıdır. Sömürünün en önemli aracıdır. Biz buna kendimizi kaptırmayacağız. Eğer biz üretim ekonomisi düşünüyorsak bu üretimde de istihdamda da finans sektörünün girişimciyi desteklemesi lazım. Türkiye’nin risk primi ve dolayısıyla faiz maliyetleri düşerken imalat sanayi satın alma üreticileri endeksi yüzde 50’nin üzerine çıktı. Merkez Bankasının yerinde hamleleriyle faiz gerilemiştir, daha da gerilemeye devam edecektir.



2023 HEDEFLERİ TUTACAK

Önümüzdeki dört yıl seçimsiz bir dönemin kendilerini beklediğini ifade eden Erdoğan “Bütçe açığının millï gelire oranını kesinlikle yüzde 3’ün altında tutacağız. Kaynakların verimli kullanımı ve tasarruf temelli bütçe yönetiminde kararlıyız. Seçimsiz geçecek önümüzdeki 4 yılda ekonomideki yol haritamızı hassasiyetle takip edecek ve 2023 hedeflerimize ulaşacağız. Vatandaşlarımızdan, birikimlerini yabancı para yerine Türk lirası bazlı finansal ürünlerde değerlendirmelerini özellikle istirham ediyorum. Yeni ekonomi programı dönemi sonunda enflasyonu yüzde 5’in, işsizliği de yüzde 10’un altına indirmiş olacağız” dedi.



Enerjide bağımlılık bitiyor

Savunma sanayii ve enerji yatırımları konusunda da bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz ve Trakya’daki doğalgaz sondaj çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve yeni sahaların keşfedildiğini söyledi. Erdoğan “Bu yıl envanterimize eklediğimiz Yavuz sondaj gemisini de Karpaz’daki görevinin ardından Güzelyurt’a uğurladık. Karada da petrol ve doğalgaz çalışmalarımız da devam ediyor. Diyarbakır’da ilk defa hidrolik çatlatma yöntemiyle ticari petrol üretimine başladık. Bu tekniği daha da yaygınlaştırarak yeni kuyular açmaya devam edeceğiz.



Trakya’da bu yılın başlarında toplam doğalgaz rezervini iki katına çıkaran yeni sahalar keşfettik. Yaklaşık 3 milyar metreküp rezerve sahip bu sahalar 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacaktır. Bu tür çalışmalarda miktarın küçük veya büyük olmasından ziyade ülke ekonomisine kazandırılmasıdır. Türk Akımı’nın deniz altından geçen kısmını geçen yıl tamamlamıştık. Bu yıl sonuna doğru ilk gaz akışını Rusya’dan gerçekleştiriyoruz. TANAP da yakında devreye alınacak. Ayrıca bor cevherinin ileri teknoloji ile işlenmesi için yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Balıkesir’e temelini atacağımız fabrika ile özellikle taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, hafif zırhlı araçlar ve personel koruyucu yeleklerde bor karbürünü Türkiye’de üreteceğiz.