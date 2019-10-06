Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fuara 315 firma ile rekor katılım sağlayan Türkiye, Anuga’nın gözdesi oldu. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, iki yılda bir düzenlenen Anuga Fuarı’nın, kişiselleştirilmiş diyetten, süper gıdalara kadar trendlerin ortaya konulduğu önemli bir bağlantı noktası olduğunu söyledi. 2017’deki Anuga’ya Türkiye’den 247 firma katılırken, bu yıl millî katılım altındaki firma sayısının 257’ye yükseldiğini belirten Avdagiç “Türkiye, Anuga 2019’da Türk fuarcılık tarihinin en büyük katılımlarından birini gerçekleştiriyor. Anuga’da küresel gıda sofrasının başköşesindeyiz. Bireysel katılımlarla birlikte 315 firmaya ulaştık. Anuga’da âdeta ‘partner ülke’ gibiyiz. Üstelik bunu katılımcıların tüm lojistik ve stand hizmetlerini bizzat üstlenerek yaptık. Katılım ücretlerinde dolar paritesi sebebiyle sübvansiyon yaparak gerçekleştirdik. Kendisini Türkiye’nin kalkınmasına adayan bir kurum olarak yaptıklarımız, ‘Odalar ne yapıyor?’ diye soranlara yorumsuz cevabımızdır” diye konuştu. Avdagiç, Türk firmalarının 2017’deki fuarda genel gıda, dondurulmuş gıda, unlu mamuller, sıcak içecekler, içecekler, et ve et ürünleri, aşçılık, ekipman ve teknolojileri olmak üzere 7 ayrı ihtisas salonunda yer aldığını hatırlatarak, “Bu yıl organik gıda firmalarının yer aldığı salonda da varız. İTO olarak Anuga ile birlikte Paris ve Abu Dabi’de yapılan SIAL gıda fuarlarının millî katılımını da gerçekleştiriyoruz. Üyelerimizi dünyanın en büyük fuarları ile buluşturuyoruz” dedi.