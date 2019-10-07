Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2020-2022 dönemine ilişkin YEP kapsamında Hükûmet, cari işlemler dengesinin sağlanması amacıyla turizm alanında da bir dizi politika belirledi. Buna göre, 2023 Türkiye Turizm Stratejisi’nin hayata geçirilmesinden Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının faaliyetlerine, sağlık turizminin geliştirilmesinden farklı turizm çeşitlerine, Türkiye’nin önemli bir film çekim merkezi olmasından yoğun ilgi gören turistik bölgelere doğrudan tarifeli uçuş seferlerinin artırılmasına kadar, çok kapsamlı hazırlıklar bulunuyor. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya “Kamu yatırımlarında öncelik verilecek alanlar arasında turizme vurgu yapılması, devletimizin burayı stratejik önemde bir sektör olarak gördüğünün açık bir göstergesi niteliğinde. Ülkemize turist getiren biz seyahat acentalarına da önemli görevler düşmekte. Türkiye’ye gelen misafirlerin geceleme süresini uzatmak ve turizm gelirlerini arttırmak noktasında; kültür, sanat, eğlence, festival, kongre, spor, macera, doğa ve alışveriş gibi birçok turizm çeşidini barındıran, bütüncül olarak planlanmış turizm destinasyonlarının oluşturulması yaklaşımını faydalı buluyoruz” dedi.