Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cengiz Holding tarafından Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 1,2 milyar dolarlık yatırımla kurulan Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, kalkınma yoluyla tersine göçün simgesi oldu. Bin 500 kişiye doğrudan, 25 bin kişiye ise dolaylı yoldan istihdam sağlayan tesis, aynı zamanda yerli gübre ve metal üretimiyle her yıl yurt dışına çıkan yaklaşık 620 milyon doların Türkiye’de kalmasını sağlayacak. Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri Genel Müdürü Emre Kayışoğlu “Bin 500 kişiden toplam bin 19 kişi, Mardin sınırları içinden istihdam edildi. Şu anda fabrikaya yakın 2 köyün istihdam edilebilir nüfusunun neredeyse tamamı tesislerimizde çalışıyor. Yani her evden bir kişi tesisimizde... Mardin’de geçen yıl işsizlik oranı yüzde 25’ti. Şimdi bu rakam yüzde 20,6’ya inmiş durumda. Rakamlar da tesisimizin bölgeye etkisini gösteriyor. Ekosistem geliştikçe, bu rakamların olumlu yönde değişeceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayışoğlu, sadece işçilerin değil, beyaz yakalıların da Mardinli olmalarına dikkat ettiklerini ve Mardin’den Türkiye’nin dört bir yanına göç eden mühendislerin, yöneticilerin memleketlerine dönmesini sağladıklarını söyledi. Tesisin kurulmasının ardından İzmir’den Mardin’e dönen Fatih Demir, liseden sonra Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi bölümünü kazandığını belirterek “Eti Bakır’ın Mardin’de dev bir tesis kurduğunu duyduğumda başvurumu yaptım ve işe kabul edildim. Büyüdüğüm şehirde yaşamak için fırsat kapıma geldi” diye konuştu. Fransa’dan Mazıdağı’na dönen Bilal Aktemur ise “Kocaman bir fabrika kurulduğunu öğrendim. Bu fırsatı iyi değerlendirdim. Şimdi kendi topraklarımda bu ülkeye hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Çekim merkezi oldu

Mazıdağı’nın 2014’te 33 bin 70 olan nüfusunun, 2018’de 35 bin 757’ye yükseldiğini söyleyen Emre Kayışoğlu “Bölge, çekim merkezi oldu. 2012’de Mazıdağı’nda sadece bir lokanta vardı. Şimdi 20’nin üzerinde yeme içme mekânı açıldı. Siteler kuruldu. 400-500 lira olan kiralar, bin 200 liraya yükseldi. İhtiyaçlarımızı da ilçeden temin ediyoruz” dedi.