Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu da sektörün, ağustosta, 4 milyar 602 milyon liralık net dönem kârı elde ettiğini ortaya koydu. Böylece bankalar, tarihin en yüksek ağustos ayı kârını da hanelerine yazdı. Söz konusu faizlerde sert gerileme yaşanmış ve beraberinde kredi hacmi de hissedilir miktarda artmıştı. Tahvil faizlerinin de gerilemesi, hazine kâğıtlarına yatırım yapan bankaların kazancını artırdı. Öte yandan bankaların sekiz aylık kârı, geçen yıla göre yüzde 15,9 azaldı. Bankalar, ocak-ağustos döneminde kredilerden 219 milyar 379 milyon lira faiz geliri sağladı. Mevduata ödenen faiz, 130 milyar liraya dayandı. Kredilerden alınan ücret ve komisyon ise 10,5 milyar liraya ulaştı. Personel gideri sekiz ayda 22,7 milyar lira oldu.